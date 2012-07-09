【创业学院】打破融资瓶颈是民企“走出去”的关键

13部委近日联合下发《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见》，明确支持国内有条件的民营企业到具备条件的国家和地区开展境外能源资源开发、高新技术和先进制造业投资等。

给民间资本松绑，可以做强民间资本，使之成为中国经济新的竞争优势。虽然，我国民营企业中已经涌现出一批能够“走出去”的大型企业；但是，在民营企业“走出去”过程中，金融支持力度仍然不够，民营企业境外投融资难仍面临不少困难。

比如，目前民营企业境外投资的融资渠道很少，大多数民营企业的融资都来自国内母公司的支持，来自国内银行和政府组织提供的资金较少，资金短缺造成民营企业产品创新难、市场开拓能力弱、风险承受能力差、在国际市场上缺乏竞争力。

因此，民营企业要想更好地“走出去”，需要拓宽其融资的渠道，加大金融支持力度。在此次发布的意见中无论是“鼓励国内银行为民营企业境外投资提供流动资金贷款、银团贷款、出口信贷、并购贷款等多种方式信贷支持”，还是“拓展民营企业境外投资的融资渠道，支持重点企业在境外发行人民币和外币债券，鼓励符合条件的企业在境内外资本市场上市融资，指导和推动有条件的企业和机构成立涉外股权投资基金，发挥股权投资基金对促进企业境外投资的积极作用”等一系列措施必将助力企业强有力的“走出去”。

值得注意的是，设立政府扶植基金，鼓励国内外金融市场向民营企业开放都是实质性的举措。但是政府扶植基金的资金从何而来呢？笔者认为，动用外汇储备设立扶持基金或许是比较有可行性的办法。

我国外汇储备巨大，数据显示，截止到2011年底，我国外汇储备规模达到31811.48亿美元。而且从外汇管理局公布的银行代客结售汇数据来看，外汇储备的规模仍在增加。如此庞大的外汇储备应该更好的为社会经济发展、为加快转变经济发展方式作出贡献。

中国国际商会副会长陈经纬曾表示，面对当前的国际国内形势，结合国家“十二五”规划以及企业“走出去”发展战略、外汇储备现状和我国企业的实际情况，动用外汇储备并借助香港国际化平台支持有条件的民营企业到海外投资已势在必行。

笔者认为，利用外汇储备支持有条件的民营企业到海外投资可谓一箭双雕。首先，能有效地解决民企“走出去”投资发展的资金渠道，为民企参与国际竞争提供强有力的资金支持。其次，能优化我国外储资产配置结构，分散风险，提高外储的安全性和收益率。能将庞大的外汇储备资产转换为具有生产力的实质资产，有利于保障我国经济社会发展所需的战略资源。