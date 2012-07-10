【创业学院】企业微博营销13条军规

微博营销就像谈恋爱，想谈成就得花心思花精力，诚心大于技巧。有人说男人的胸怀是被女人的委屈撑大的，那微博营销中企业就权当一回男人吧。结合笔者实践经验，总结出在与粉丝恋爱前，企业须知的13条军规。
1. 你是她的菜吗？
如果她喜欢高帅富，而你是一穷屌丝，她喜欢30岁左右，你已经年逾50了，很明显你不是她的菜。
军规一：企业要弄清自己的目标粉丝是哪些人，不要向非目标用户献殷勤，不然竹篮打水一场空。
2. 你准备用诚心赢得她的真心吗？
如果你真的喜欢她，就要拿出你的诚心打动她，而不是采取一些非常规手段将她骗到手，无论是霸王硬上弓还是伪装，前者叫强奸后者叫诱奸，最终都不会长久。
军规二：微博上的关系是双方自愿的，企业可以主动搜素搭讪，或者通过活动创造机会，但是骗粉和牛氓手段强制关注，最终都是无价值的。
3. 你有什么值得她爱？
她选择你，必然是因为你身上有她需要的东西，你可以为她提供价值，或者是你的某种特质令她崇拜喜欢。
军规三：粉丝关注企业微博，要么是企业微博提供了她觉有价值的信息，要么她本身已经是企业品牌的拥护者，大部分企业微博需要提高自己的价值。
4. 你的形象和行为会令她讨厌吗？
你需要将自己最好的一面展现在你喜欢的人面前，正如女为悦己者容，倘若你经常邋遢、不修边幅和她约会，这已经是一种不尊重，更别说留一个好印象了。
军规四：企业微博装修看似很简单，但是“门面”装修有时候很重要，营销往往从细节开始，给粉丝留下一个鲜明的好印象。
5. 你是一个成熟，值得她信赖的人吗？
你是否是一个处事有自己原则和风格的人，而不是一个随波逐流，行为处事毫无逻辑的人。
军规五：企业微博要做到有规律有规划，有自己的特色，而不是一个三天打鱼两天晒网的无规律状态。
6. 你的说话方式她喜欢吗？
你是一个容易亲近，能够尊重他人的人吗？谁都不喜欢与一个高高在上，自以为是的人交往，你需要平等的与她交流沟通，注意你的说话语气和表达方式。
军规六：微博上人人平等，企业要走下神坛，放低姿态与用户对话，所以微博语言要网络化，用他们听得懂的方式来表达。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|