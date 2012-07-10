【创业学院】企业微博营销13条军规

微博营销就像谈恋爱，想谈成就得花心思花精力，诚心大于技巧。有人说男人的胸怀是被女人的委屈撑大的，那微博营销中企业就权当一回男人吧。结合笔者实践经验，总结出在与粉丝恋爱前，企业须知的13条军规。

1. 你是她的菜吗？

如果她喜欢高帅富，而你是一穷屌丝，她喜欢30岁左右，你已经年逾50了，很明显你不是她的菜。

军规一：企业要弄清自己的目标粉丝是哪些人，不要向非目标用户献殷勤，不然竹篮打水一场空。

2. 你准备用诚心赢得她的真心吗？

如果你真的喜欢她，就要拿出你的诚心打动她，而不是采取一些非常规手段将她骗到手，无论是霸王硬上弓还是伪装，前者叫强奸后者叫诱奸，最终都不会长久。

军规二：微博上的关系是双方自愿的，企业可以主动搜素搭讪，或者通过活动创造机会，但是骗粉和牛氓手段强制关注，最终都是无价值的。

3. 你有什么值得她爱？

她选择你，必然是因为你身上有她需要的东西，你可以为她提供价值，或者是你的某种特质令她崇拜喜欢。

军规三：粉丝关注企业微博，要么是企业微博提供了她觉有价值的信息，要么她本身已经是企业品牌的拥护者，大部分企业微博需要提高自己的价值。

4. 你的形象和行为会令她讨厌吗？

你需要将自己最好的一面展现在你喜欢的人面前，正如女为悦己者容，倘若你经常邋遢、不修边幅和她约会，这已经是一种不尊重，更别说留一个好印象了。

军规四：企业微博装修看似很简单，但是“门面”装修有时候很重要，营销往往从细节开始，给粉丝留下一个鲜明的好印象。

5. 你是一个成熟，值得她信赖的人吗？

你是否是一个处事有自己原则和风格的人，而不是一个随波逐流，行为处事毫无逻辑的人。

军规五：企业微博要做到有规律有规划，有自己的特色，而不是一个三天打鱼两天晒网的无规律状态。

6. 你的说话方式她喜欢吗？

你是一个容易亲近，能够尊重他人的人吗？谁都不喜欢与一个高高在上，自以为是的人交往，你需要平等的与她交流沟通，注意你的说话语气和表达方式。

军规六：微博上人人平等，企业要走下神坛，放低姿态与用户对话，所以微博语言要网络化，用他们听得懂的方式来表达。