【创业学院】老牌天使从来不投资的创业者

行家看事儿就是与一般人不同，老牌天使投资人有很多“秘密的偏见”。有一位做了一辈子天使投资的行家告诉我，他从来不投资以下几种创业者。

1.有美女秘书的创业者

2.开奔驰宝马的创业者

3.留着小胡子的创业者......等等

我纳闷，就问他为什么。他朝我直瞪眼睛：“问为什么干嘛?反正实际上是这样的。”

他如果细细地给我解释的话，我肯定不会信他，因为一定会有例外，无论他怎么说，理由也一定有漏洞。正是因为他不解释，反而让我知道那是他的体验，是一种概率，是一种没有充足经历的人无法发现的规律。

我仔细过滤了一下这二十多年里认识的创业者，觉得老天使的这个“偏见”有着惊人的命中率。我自己投资过的企业里，就有这种情况。

我创办的企业上市不久，大家都知道我这里现金充足，各种各样的需要钱的人就接踵而至。而刚上市筹到一笔资金的我，也确实有投资的意愿，希望尽早扩大收益规模，报答股东们的期待。

一个专门制作和销售派对演出服装的年轻人找到我，说希望我投资他的公司。他既热情又礼貌，效益也不错，况且已经收到我认识的另一位著名企业家的投资。因为投资金额不大，我没有考察太多时间，就决定给他40万美金的投资。

有一天，他到我别墅做客，开着宝马敞篷来的。我心里稍微咯噔了一下，觉得他公司刚起步不久，收益也不多，怎么舍得花钱买宝马呢?不过，我还是忘掉了这件事，因为我觉得自己不能要求别人和我一样。我创业时，所有的钱都放在公司里，即使很充足，也不敢用，因为不知道哪一天会有机会来找我，银行又不借钱给我，我怕因资金短缺而失去机会。

但最后的事实是，我公司的现金过分充足，我一直没有把它们派上用场。我也接受了一点风险投资，他们的钱其实就一直在账户里堆着没用。但我接受他们的目的本来就不是资金需要，而是希望他们提供咨询和人脉，帮助我上市。

经过很久的奋斗，公司终于在东京证券交易所主板上市，我在卖出部分原始股后，才买了别墅和奔驰的，那时还是有些罪恶感呢。可这个年轻人还在接受别人投资阶段，就又买宝马，又买别墅，我本能地觉得是不是这笔投资错了。但为时已晚，我只能开导自己：“我是落伍的创业者，不理解年轻人了。创业者也该是各有千秋，人家只要把企业搞好了，私生活不该介入。”

后来，果然他告诉我他放弃继续把公司做下去，并开始周游世界，享受他的人生去了，投资人的钱自然也都有去无回，化为泡影。

这只是我自己投资的经历之一，包括观察别人投资的很多新兴企业，本文提到的“偏见”确实命中率极高。领着美女秘书的人，开着宝马的人，甚至留着小胡子的人，确实经不起时间的考验。短期内会让人们觉得他们蛮有潜力，但却经不起时间和变化的考验。

孙正义可以算是全球知名的创业者了。如今他的个人资产谁也不知道是多少，也没有必要知道。反正他用不完，也不再为个人财富而奋斗。

我从十几年前就认识他，在朋友家里的聚会中经常碰到他。他的生活简直朴素的要命，他并不是节约，他是没工夫，没心思，没精力，或没能力去享受。穿的衣服皱皱巴巴，走路像僵尸似的，毫无生机。

我倒不是推荐年轻企业家都像孙正义那样没有生活气息，但从他那里可以悟出一些普遍性的道理来。那就是如果一个创业者真得把心扑在自己的事业上的话，他肯定就没有心思去雇佣美女秘书，去开宝马汽车，就像一个正在走钢丝的人没心思抽烟一样。创业初期实际上比走钢丝还危险艰难。

我想起了我在做CEO时，要求人事部门给我配备的秘书须要会说话，会接人待物，但其长相一定要一般。人们问我为什么要求长相一般，我说：“我怕分心。”因为我知道创业的风险，为了不让投资人和职员为我吃亏，也是为了我的一点自尊，我要堵上一切，专心致志。

此文目的不是宣传我自己作为创业者多么合格，而是通过自己的经历和见闻来对识别假牌创业者的“偏见”进行分析，我发现这些“偏见”是何等的正确实用。

最近在北京碰到几位拿到风投的IT创业者，其中一人非常吻合本文的“偏见”，他看起来技术过强，人品可信，又得到著名企业的订单，所以他得到了数百万美元的风投。当我知道他是开着宝马来到我的北京办公室时，我不觉心里咯噔了一下。

我由衷希望我的眼光真的过时了，由衷希望对他的“偏见”真的是只是“偏见”。