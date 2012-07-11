【创业学院】成功加盟者的8个特点

许多人相信，典型的创业者都具有某种特质——他们渴望在商业世界开拓创新。然而事实却并非如此。

连锁加盟是一个行之有效的体系，它可以复制原始企业的成功。因此愿意相信体系的那些“保守稳健型”的创业者会比“破坏型”的创业者做得更好。

除了具备能够适应一个体系的能力，成功的加盟商还具有以下八个特质。你可以看看自己是否具有这些特质，从而判断自己是否适合加盟创业。

1 结果导向

你具有以下特点：重视产出，创建标杆，达到目标，评估结果。

你明白行动并不意味着业绩，你敬畏标杆的价值，并不断评估流程以达到想要的目标。如果某一个过程并不能达到目标，你会立即调整行动计划，找到能够达到预计目标的正确方法。

2梦想家

你具有以下特点：喜欢憧憬未来，确认必要的任务。

你明白，长时间的工作或者做脏活累活或许不能马上改善你现在的状况，但是它会在未来给你带来回报。你能够看到长远来说工作能够给你带来什么，并且坚信自己的想法，从而使自己能够踏实地做好每一天的工作。你通常把眼光放在长期回报上。

3首席啦啦队长

你具有以下特点：能够将一个想法付诸行动，渴望成功，认可别人的努力。

悠闲地坐在办公室里等着业务自动上门，这显然不是你的风格。你总是出去摇旗呐喊，为员工鼓劲，你会认可那些跟你有着同样职业精神的人。

4乐观主义者

你具有以下特点：向前看，创建解决方案，保持积极心态。

你总是充满信心。认为解决方法和机会总是比问题或障碍多。你关心问题并乐于解决它们，而不是把时间浪费在分析它们如何发生上。

5善于与人打交道

你具有以下特点：善于保持与客户的联系，保持良好的士气，在人际网络中取得成功，在社会上发出声音。

不管你做什么，你都会很快地理解自己的业务。你认为客户和员工总是实现成功的过程中最重要的事情。你善于与人建立并保持关系。

6安全第一

你具有以下特点：喜欢找出前进的方向，希望建立一个安全网。