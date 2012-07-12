【创业学院】如何提高社交媒体上的投资回报率?

随着社交网络的盛行，越来越多的企业开始把广告业务投放到社交媒体上。社交媒体广告的优势也是很明显的，因为他们的用户很集中，而且可以通过页面跳转将用户转移到客户的相关网站上。但是并不是说所有的“转移”最终都能带动销售业绩的提高，不同的行业和企业会有不同的效果。不过有一点可以肯定的是，用户粉丝的增加对于公司业务来说还是有帮助的，所以他们都会通过内容创新等方法赢得粉丝的围观。如果你想了解一些关于社交媒体的投资回报率的数据与知识，请读下面的图。