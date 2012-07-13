【创业学院】给创业公司年轻CEO的5条建议

创业公司似乎总是和迅速、高效与高度专注划等号，也正是凭借这些他们才能够在自身领域战胜那些巨头们。在面对公司成长中的种种喜与忧时，CEO们需要这种快节奏和高效率来帮助他们解决各种问题。

一个公司能不停地保持增长，但一位CEO的精力却是有限的，处理如此众多的事务对一位CEO来说是非常有挑战性的。这里Mashable列出了5条建议，总结了那些年轻的CEO们该如何面对巨大的挑战。

1.专注3件事

在开始一天的工作前，你需要拿支笔写下当天必须完成的3件事。也许你会问为何只是3件事，当然你也许有30件事要去处理，但从众多的事务中挑出最要紧的3件事，能使你保持清醒的认识和高度的专注。

2. 花10分钟写封邮件

作为一名CEO，你每天会收到大量的邮件，不停地查看收到的邮件会让你疲惫不堪。真正需要你回复的邮件就那么几封，所以你只需要每小时抽出10分钟来处理此类邮件即可。在回复邮件时尽量要言简意赅，避免长篇大论，因为别人很可能同样很忙，一针见血的回答能让双方都很满意。

3. 20分钟会议

公司的成长会使事务更加繁忙，你和自己的团队也需要开更多的会，来解决这繁杂的事务。但并不是每一件事都需要长篇大论一番，实际上95%的问题都能在20分钟内解决。所以把会议的时间定在20分钟，高效的会议将让你们长期受益。

4. 30分钟远见

优秀的CEO应该是一名下棋高手，他能领先对手3步棋，领先投资人2步棋，领先自己的团队1步棋。要领先别人就要提前准备，这并不意味着你一定要比别人提前30分钟上班，而是说你要更早地发现问题并着手解决。同样，你在每天下班前也要规划好明天的工作，哪怕只是向员工们发一封简单的邮件。

5. 40分钟思考

合理掌控时间并不是件容易的事，这不仅仅是努力工作那么简单。你需要放松下来并理清自己的思路，否则你会忙得焦头烂额。在热火朝天地忙上5个小时后，你需要花40分钟冷静一下，和大家一起吃顿午饭是个不错的主意，这不仅能帮你放松一下，还能让你和同事保持良好的工作关系。