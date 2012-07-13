创业第一年打造六个产品的经验

这是一位在辞职后开始创业，并在第一年内有六个产品的创业者Alex Loddengaard对他创业一年来的经验总结。他说，如果当初可以获得一些像他现在正在写的建议，他的创业路或许会更好。如果你决定要辞掉工作去创业或正在创业的路上，相信这些建议会给你带来一些帮助。

最初的尝试：FoneDoktor，一个用于优化性能的Android app

FoneDoktor 是我辞掉工作后的第一个项目。我在2到3个月内每周工作3天，并留下两天做一些我想做的东西。它是我的第一个手机app，也是我大学以来第一个消费应用。我为自己再次面向消费者和学习Android感到开心，但第一个版本推出后，我便停止更新了，因为下一个项目吸引了我。

在每周多出来的那两天里，我做了两个小产品，一个是Craigslist的搜索工具，另一个是数据来自Twitter的名人照片浏览器。这两个产品我并没有发布，但是他们都给了我一个反省的过程，让我想清楚我到底想做什么样的创业公司。

从最初的尝试中我学到了：

1. Android

2. 做顾问的工作是最初开始创业时可以支持自己的好方法。你可以用这份工作来支付账单、又可以有灵活的时间用来探索和自省。不要让咨询工作占据你太多的时间，要记得你还有自己的项目要做。

3.在家做事会有难以置信的生产力，起码对我来说是这样的，但记得多出家门和别人互动。

与好友共同的创业：TownSquared，Ning的加强版

这是我和好朋友Eric一起创业了5个月的社交网站开发平台。我们共同注册成立了公司，但最后还是决定分道扬镳，尽管在产品上我们有共同的信念。我们依然是好朋友，不过我也庆幸没有这样做下去。TownSquared给我带来了很多：我在Rails和Javascript上变得擅长;我获得了大牌投资者让我满意的投资，我亲眼看见整个种子投资发生的过程;我接触到了注册公司的过程;我第一次尝到了创业的艰辛。

和好友一起创业中学到的：

多和其他的企业家交流，闭门造车会让你的团队感到孤独而且狭隘。

不要注册一个普通公司(“C-CORPORATION”)，除非你需要募集资金。一家有限责任公司可以更便宜、简单和快速。

要建一个需要数月开发但不上线的产品是很难的。尝试快速上线产品再改进。当你看到产品的进步时，你会感觉更好。

挑人进团队，不要因为大家拥有的技能相同，而要因为大家能很好地协作。

你的团队并不需要拥有长远成功的必要技能。建立一个能够在短期内成功的团队，之后在雇用有需要的。