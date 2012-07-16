风水公司年赚6000万的秘密

毋庸置疑，对于风水行业，中国有着最广阔的市场空间，因为其是伴随着中国文化成长起来的

老黄在自己不起眼的门店中盘算着未来。他的生意开在北京著名的风水一条街———国子监大街一个不起眼的角落里。但所谓“酒香不怕巷子深”，偏僻的位置并不妨碍老黄依靠自己的“功力”，在这条街上声名鹊起并且丰衣足食。而现在，一则来自海外的新闻，让老黄对未来有了更丰富的想象空间。

老黄是从网上得知一家名叫新天地集团的新加坡公司，计划年内在英国伦敦登陆资本市场，融资大约160万英镑，用于拓展中国市场。而这家公司的主营业务，正是老黄再熟悉不过的风水、起名、塔罗牌以及预测命运。

紧张与兴奋———复杂的情绪在过去的一个月不断地刺激着北京国子监大街上的商户们，他们与老黄有着几乎完全一样的门面：门口的阴阳铜镜熠熠生辉，八卦图案门帘的旁边往往是白底红字的招牌———起名、摸骨、预测命运或者斟察风水。而现今，这些小门店的未来之路，正因为海外市场的破冰而被无限拓宽了。

造富进行时

伟大的梦想，都需要执行力的支撑，而毫无疑问，巨大的利润空间，成为支撑风水师们追求产业成功的最大动力。

一般认为，“三寸不烂之舌”是风水公司唯一的“成本”，凭借着对于易经文化的熟稔以及天南海北的“胡侃”，风水师便能够哄得客户乖乖掏钱。但在真正的规范市场中，“风水”与“易数”正在摆脱“忽悠”的概念，变身为一种可信的、超科学的范畴。

一个孩子的姓名，不仅要考虑生辰八字(出生年月日时)，更要根据孩子的姓氏分析奇偶之数，具体名字有几笔几画都是马虎不得的事情，这样的一次取名生意，根据地域以及客户的能力价格并不稳定，小到几百元多至几万元都是市场中的常态。但商机在于，中国有着巨大的人口优势，市场潜力深不可测。

同样带来巨大商机的还有地产风水，作为风水行业的一个重要分支伴随着房地产业的兴盛正在迅速崛起。大到一处楼盘的选址奠基，小到办公室中国结的摆放位置，有着巨大精神支撑需求的消费市场希望能够得到专业人士的指点。最终结果如何暂且不论，消费者心理上的满足感与安全感，才是这一行业能够迅速聚敛财富的根本。

第一个吃螃蟹

2005年11月4日，新天地集团正式在新加坡创立，业务横跨新加坡、马来西亚、香港、中国内地、台湾、泰国和印度尼西亚。业务领域包括占星术、玄学与风水咨询及服务，在全球有超过150名雇员。

新天地集团拥有将近20间分公司，业务覆盖命理、殡葬、婚姻注册、饮食、美容等行业。未来的业务方向重点是国际化。该集团去年年收入约为7362万港币(约6000万元人民币)，税前盈利约1400万元。

值得注意的是，广州市缘中秀商品信息咨询有限公司是新天地集团下属品牌“缘中秀风水命理”在中国广州地区的特许经销商，于2010年7月8日在广州市成立，并于当年展开“塔罗世界”品牌连锁经营。因此，新天地集团也得以在国内开拓了一系列盈利方式：举办商务讲座及研讨会、提供品牌命名策划服务、五官面相、择日、八字合婚、富贵受孕(测算出最好剖腹产日期，以让婴孩有个好的八字)。缘中秀还开通了网上商城业务销售诸如“幸福菩提叶”等产品，售价在100美元以内。

而这一次，新天地集团准备在英国创业板集资150万英镑(约1500万人民币)。融资用途计划拓展中国市场，未来3年将在中国大陆开设50家分店。