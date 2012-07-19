【创业学院】带着30万开始你的小生意创业之路

“我认识一卖麻辣烫的，平均每天卖1500串，6毛钱一串，毛利七成，一辆三轮车加上老婆帮忙，一年能营业十一个月，帮他算算，一个月净赚一万五”，在《钱经》的一次理财收益率的研讨会上，一位读者笑言：“一个麻辣烫的小摊这是不是比什么理财产品都好，我都想下班了去摆摊。”

开一个自己的小买卖——小到麻辣烫酸辣粉，大到服装店、咖啡馆和餐厅连锁，这是几乎每个普通人都萌生过的想法。就在这个心思活络的夏季，《钱经》编辑部花了两个月的时间调查了341位受访者，在这次主题为“开始你的小生意”的读者调查中，我们截取了一些关键的数字：

相比于金融理财产品，接近八成的人都对小生意感兴趣，剩下的受访者正在实施自己的创业大计；

30万，是61.6%的受访者愿意拿出来开始自己生意的金额，理由是“这笔钱没有太大压力”，当然，也有人表示“手上没有200万，什么事都干不了”；

一半以上的受访者希望这个生意是“工作之余的副业”或者“可以交给亲戚打理”，最有代表性的想法是“做个小生意，相当于家里多了1～N个人上班赚钱”，而理想的状况则是“像养一头现金奶牛那样，每个月有正的现金流入”；

在最热门的生意选项中，“餐馆、咖啡馆、服装店”居前三甲，“书店”、“首饰店”以及“加盟小食店（鸭脖子等）”紧跟其后，也有人对“成人用品店”表示浓厚兴趣，原因是“很黄很暴利”；

有人也坦露了自己的理想——当一个“悠闲的餐馆老板”、“包租婆”以及“睡到自然醒的个体户”。

30万，足够买三万多份华夏大盘基金，或者十手贵州茅台(600519,股吧)（600519），但还远远不够买一份起步100万的每年稳定收益10%的信托，相比于看起来复杂的金融产品，一门小生意看得见、摸得着，甚至，尝得出。

如果做的好，的确会演化成一头现金牛，如同下文中《钱经》采访到的一些拿30万的启动资金开始生意的普通人。

但在你的生意变成现金牛之前，当老板意味销售、工资、房租、突发状况都跟你有关，你准备好了吗？

养一头现金奶牛

必读7条

1.最大的挑战：飙升的房租与人工

2.30万从哪里来

3.要么算账，要么算了

4.明白你的税

5.学会控制成本（别让利润流到后厨的腰包里）

6.能单干就尽量不合伙

7.你到底适不适合开始自己的小生意

现金牛（Cashcow）的说法其实来自于管理学上的波士顿矩阵模型，被叫做现金牛的公司常常是已经成熟、利润丰厚稳定——这头每个月能挤出现金的奶牛作为第二个老板给你发工资——但这是最好的状况。让一个生意变成现金牛总有各式各样诡谲的理由，也许是老天奖励你勤勉经营，或者只是一篇当地晚报对你生意的报道，我们在采访中发现,所谓成功经验几乎无法总结成词，但失败的原因却响当当施施然摆在那里，比如，没有最最基本的账本敏感、搞不定你的合伙人，甚至，你都不知道自己适不适合做个小生意。

无论如何，这里有七条生意人最容易忽视但最常遭遇的事情，在开始现金牛养殖大计之前，读读它。

1.最大的挑战：飙升的房租与人工

面馆老板宋哥是一位成功的“现金牛饲养者”，在他宝贵的餐馆经验里有一条：多找几个年轻的女孩子做服务员吧，这钱别省！不要图便宜用自家亲戚。

几乎所有的餐馆老板都跟宋哥一样亲身经历了经济学家口中的“刘易斯拐点”，在这一拐点之后，我们的劳动供给已经不再像越南、缅甸那样绵绵不绝，低端劳动力工资的上涨昭示着“月薪800包吃包住”的时代早已过去。

零售业的“双杀”

“生意越来越不好做了”，这是王府井(600859,股吧)百货集团会计部门的说法，这家在全国拥有23家百货公司的上市集团正在调整战略，去往三四线城市扩张，因为成本低很多。

在零售行业分析师眼中，现在是在“黑暗中等待黎明”——这是华泰联合证券最近一篇分析报告的标题。我们可以在38家主流零售公司的数据中找到一些小生意的端倪，这些曾经最赚钱的百货、超市和家电零售业共同面对“双杀”之象——消费不举和成本激增。而隐匿在双杀之外的，还有竞争加剧、物业上升。

从去年第四季度开始，零售全行业收入增速急剧下滑，甚至开始接近2008年年底2009年年初上一轮金融危机时的历史低点。人工成本激增是最大的压力，尤其对劳动力高度密集且快速扩张以谋求规模效应的超市和家电连锁业态而言更甚。据2010年中国连锁百强显示，连锁企业续约房租成本平均上涨约30%，人工成本平均上涨15%。今年一季度零售行业人工、租金等成本增长超过10%，而零售额增长仅为5%。

把店搬到楼上去

为了对付越来越贵的租金，店主们倾向于搬到楼上——一般来说，二楼的租金是一楼的40%，越往上越便宜。

这明显有悖于老派的开店理念，“忠家小菜”董事长杨茂忠在讲述小餐馆成功要素时说：“对于任何饭店来说，取得成功的三个根本要素是地点、地点、地点。”因为餐饮业与制造业不同，它们不是将产品从生产地向消费地输送，而是把顾客吸引到餐饮店购买，所以选址是成败的关键。

高耸入云的写字楼和商业区的高层不乏赚钱的小店，靠着网络、媒体报道与口碑稳定经营下来的发型工作室、服装店或者宠物馆不在少数。化妆品店老板Lisa现在的一半精力都是在教新来的销售mm制作当月图册和DM邮件给新老客户，lisa的老客户更愿意逛她像仓库般堆满瓶瓶罐罐的小店，两个熟稔的销售说起选哪个牌子的睫毛膏时如数家珍，在上海创智坊大学路的一栋写字楼17层她租下了这间45平米的办公间。“教会了她们，马上我就可以轻松了”，lisa小店每月能创下二十多万的营业收入，足以让那些开在商场一层的专柜咋舌。

表1

2.30万从哪里来？

不少被采访的老板都给了《钱经》同一个关键数字：半年——这是给你的小生意一个期限。

准备半年开店的钱在手边，如果半年还没有起色就考虑关张大吉。我们可以把做生意的第一笔钱分成两种：一次性出的（主要包括注册公司、租赁店面、接通水电、装修布置、添置设备、购买原材料等等）；定期要付的（支付工资、租金、水电、电话、税款等费用，补充原材料和办公用品，维修店面、厂房及仪器设备，进行广告促销等）。

在一次性的款子里，最大笔的通常是第一个季度的租金或者转让费以及装修费。定期要付的常常是工资、水电煤气等等。

除了这两项开支，还有一项非常重要的就是自己的“工资”，也就是你和家人的生活费用。

当你对个人生活费用、开业支出及经营成本有了初步了解以后，由于很多开销都具有一定的伸缩性，就可以预计出大约需要多少资金。一定要记住，不能抱着今天开业，明天就开始赚钱的想法。