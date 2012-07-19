【创业学院】创业第一年打造六个产品的经验

导读：这是一位在辞职后开始创业，并在第一年内有六个产品的创业者Alex Loddengaard对他创业一年来的经验总结。他说，如果当初可以获得一些像他现在正在写的建议，他的创业路或许会更好。如果你决定要辞掉工作去创业或正在创业的路上，相信这些建议会给你带来一些帮助。

最初的尝试：FoneDoktor，一个用于优化性能的Android app

FoneDoktor 是我辞掉工作后的第一个项目。我在2到3个月内每周工作3天，并留下两天做一些我想做的东西。它是我的第一个手机app，也是我大学以来第一个消费应用。我为自己再次面向消费者和学习Android感到开心，但第一个版本推出后，我便停止更新了，因为下一个项目吸引了我。

在每周多出来的那两天里，我做了两个小产品，一个是Craigslist的搜索工具，另一个是数据来自Twitter的名人照片浏览器。这两个产品我并没有发布，但是他们都给了我一个反省的过程，让我想清楚我到底想做什么样的创业公司。

从最初的尝试中我学到了：

1. Android

2. 做顾问的工作是最初开始创业时可以支持自己的好方法。你可以用这份工作来支付账单、又可以有灵活的时间用来探索和自省。不要让咨询工作占据你太多的时间，要记得你还有自己的项目要做。

3.在家做事会有难以置信的生产力，起码对我来说是这样的，但记得多出家门和别人互动。

与好友共同的创业：TownSquared，Ning的加强版

这是我和好朋友Eric一起创业了5个月的社交网站开发平台。我们共同注册成立了公司，但最后还是决定分道扬镳，尽管在产品上我们有共同的信念。我们依然是好朋友，不过我也庆幸没有这样做下去。TownSquared给我带来了很多：我在Rails和Javascript上变得擅长;我获得了大牌投资者让我满意的投资，我亲眼看见整个种子投资发生的过程;我接触到了注册公司的过程;我第一次尝到了创业的艰辛。

和好友一起创业中学到的：

多和其他的企业家交流，闭门造车会让你的团队感到孤独而且狭隘。

不要注册一个普通公司(“C-CORPORATION”)，除非你需要募集资金。一家有限责任公司可以更便宜、简单和快速。

要建一个需要数月开发但不上线的产品是很难的。尝试快速上线产品再改进。当你看到产品的进步时，你会感觉更好。

挑人进团队，不要因为大家拥有的技能相同，而要因为大家能很好地协作。

你的团队并不需要拥有长远成功的必要技能。建立一个能够在短期内成功的团队，之后在雇用有需要的。

自力更生的创业：CriticallyIn

用上我在之前学到的Rails和Javascript，我学会了自力更生并用了三周把这个产品弄出来。

从自力更生中我学到了：

在和投资人聊天之前做好功课：一定要清楚了解你的竞争对手都有谁，你的市场容量是多大，你会用什么方法吸引市场。

自力更生一个创业公司会比做一个有联合创始人的公司更难和更孤独，但也是一件很棒的事，如果你像我一样缺少前端技能的话。

在你真正做产品之前，尝试确定你的idea。在有目标的情况下，这个产品开发的用时会减少。

产品探索：BreakStreak

BreakStreak 的预想是帮助人们养成习惯的产品，也是一个我非常看好的idea。而且产品应该比我所希望的更有前景——它原本应该需要一个移动端app、一个网站以及一个复杂的逻辑系统。所以我做了一个假产品并将这个当做实验。我意识到这个idea会很棒，但最终没有在这个产品上成型。

从产品探索当中我学到了：

1. 客户开发是一切——找到顾客想要什么，他们在什么地方愿意花钱。在做其他之前要把这件事想清楚。

2. 要想到获得好的顾客开发——一般的调查是远远不够的。制作一个假的产品对我来说非常有效率。从最小的可行的产品做起，并快速地推出它。在这之后持续地进行顾客开发并加以改进。

3. 不要等到很多顾客反馈给你再做决定。你永远都收不完用户的反馈。

担任创业公司顾问：CharmRoom

尝试为某些方面比你更强的人做咨询工作，因为你也会从他们身上学到些什么。在我的例子里，CharmRoom的CEO就给了我很多的好的建议，以及在商业领域上包括筹款和谈判的看法。

找到我所热爱的创业：MemCachier

在最后一个也就是我现在正在做的产品中，我和另外两人一起创业。我们从4月份开始一起工作。我在当中的职责是写代码，做市场营销的材料，讨论并决定公司策略，和公司伙伴谈判，和顾客交流并且与整个团队一起合作。

这整整一年是我寻找自己想做的创业公司的一年。我在自己到底热爱什么以及自己擅长什么的认识过程中挣扎过苦恼过。而在最后，我终于找到了这个自己热爱又擅长的东西。

在目前的这家公司里，我学到了：

筹集资金要花很长的时间，而且这将会是一个需要全力投入的工作。这个过程会让你在自己的工作上分心。尽可能地减段募集资金的时间。

投资人会议会给你深重的打击。投资人常常擅长找出漏洞，不要让他们打击到你，但要听取他们的反馈。

筹集到钱并不就是成功。很多公司在开始的时候并没有被投资。问清楚自己是不是真的需要这些钱。如果你不需要，就不要去筹集。对自己要诚实——因为你很容易会说服自己说自己需要钱。

机构投资者并不是唯一的选择。这些都取决你的资金需求，钱可以从银行来、从政府来、从朋友和家人中来，而且还有Kickstarter以及其他平台。

努力寻找那些会爱上你的产品的早期用户。持续地和他们互动并了解他们为什么会使用你的服务。对他们的帮忙感到感激，给他们一些小礼品。这次我们的产品就获得了早期用户非常难得的帮助。

让资金流的良好运作对于投资群体来说是一件大事。

当你找到你正确的业务方向，你会感知到。我对前面五个产品都产生过怀疑，但这次，我丝毫没有怀疑。