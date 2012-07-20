【创业学院】企业发展不得不面对的5个问题

这里有5个可能妨碍公司发展的常见错误，在问题还没发生之前就阻止它。

罗塞林德·瑞斯尼克，是Axxess商业咨询公司的创始人兼CEO，也是“网络创造力”的联合创始人及前任CEO，这家公司曾经是一个只有两个人的居家企业，从事网站设计，后来成长为年收入5,800万美元的公众公司，并在2001年以现金1.11亿美元被收购。从她所著的《怎样用好你的好运、逻辑和杠杆打造成功企业》一书中，我们摘取了以下片断，她分享了自己打造数百万美元规模公司的秘密。

对于大多数的企业主来说，公司财务模型的重要性远远超过剔牙带来的乐趣、平衡家庭财务状况和清理车库这些事情。虽然我们知道这些对于生活也很重要，但是很多人都会把这些事拖到明天去做。

事实是，除非你拥有MBA学位或是真正乐于使用复杂公式并构建相互联结的Excel表格，财务模型是很繁琐的，它令人厌烦，使人痛苦，让人感到绝望。所以，很多企业主宁愿做任何其它事情，也不愿意忍受那些电子表格，并要试图去预测他们下一年度、下个季度甚至下个月的销售额、利润和现金流。

回到我当年创建“网络创造力”公司的时候，我是一个很典型的小企业主，只根据眼下的情况去运营公司。我对于财务预测的想法仅仅就是看看上个月的销售记录，同时伸着手指在空中比划，然后就推测出下个月的销售量将达到多少。因为我非常了解我的业务，我的预测通常不会差得太离谱。

但是当我决定要带着公司上市时，我们雇用的投资银行家就需要一些比猜测更能经得起推敲的方式，来帮助他们为我的公司估值，并指导他们的分析师对未来的销售额和盈利状况进行预测。所以，在我们CFO的帮助下，我终于建起了我的第一个财务模型。基本上，它是这样的一个模型：合作网站为我们的数据库贡献每一个新的电子邮件地址，我们每年就能从每个电子邮件地址上多获得5美元收入。这是一个很简单但是很棒的模式，我们公司因此成功发行上市。

我的观点是：不管你对生意抱有多大的热情，你必须先做好有关的数据工作，才能将你的梦想真正转化为一个庞大的、赚钱的公司。没有人拥有能够预测未来的水晶球，一个好的财务模型将会帮助你理解能让你的业务向前发展的关键因素，并能帮助你避免可能破坏公司业务的各种问题。

这里有5个常见的业务问题，一个好的财务模型可以帮你及时发现它们，你也可以采取相应的对策，以确保它们不会阻碍公司的增长。

问题1：你的公司可能现在运行得不错但是很难扩大规模。这种情形一直困扰着小型的会计公司、公关公司、设计公司以及其他的由单个创业者或几个合伙人运作的专业服务型公司。这些公司都不需要太多的启动资本，甚至从开业第一天就能实现盈利，但同时也很难规模化，因为这类企业主或运营者本质上是靠出售自己的时间来开展业务。因为这种类型的公司一年的收入也就在20万美元～30万美元之间，没有太多的利润，甚至不能多雇佣一个专门的员工来处理行政事务或者日常事项。

当企业主开始冒险尝试并找其他人来为客户服务时，他往往会感受到来自客户的抵触情绪，因为客户只想让他本人来做。有很多单个的创业者像这样坚持了很多年，也有很多人忍受不了直至放弃，重新回到低收入的上班一族行列，拿着固定的工资，花更少时间工作，有更好的福利，不用冒什么风险。

解决方案：确定你每小时的收费或者项目费用可以带来足够利润，以让你能有钱去雇佣员工或者找到分包者。通常情况下，只要能够保证和你面对面的沟通时间，客户并不会介意你雇用分包者。