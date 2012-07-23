【创业学院】科技巨头们最有价值的10大创业箴言

在《高科技行业最具风险同时最有价值的10大决策》中为创业者们详述了像Twitter、Facebook、YouTube、苹果等高科技公司在创业过程中遇到的一些至关重要的抉择时如何取舍，为创业者们竖起一面镜子，供在创业过程中参考学习。今天，以下这篇文章将给创业者们传授来自高科技企业苹果、微软、施乐、雅虎、谷歌等像乔布斯、比尔盖茨、Vinton Cerf、Sheryl Sandberg等人在创业以及工作当中的宝贵经验。
以下为正文：
技术一直以为都被认为是一种生产力，永远向前，不断进步的力量。但通常那些看似简单又天衣无缝的往往都是多年的辛苦、磨练甚至是试错的结果。
这10个科技企业的领导者都曾经推动机器持续更新，自从他们的产品面世以后，他们其中有的人是刚刚开始职业征程，有的则一直在影响着整个世界。来看看他们成功的因素是什么，而创业者又可以从他们的成功中学到什么。
Ursula Burns
施乐公司主席兼CEO
想要对公司有全面的本质的了解最有效的办法就是从底层做起。Ursula Burns 就是这么做的并且获得成功的。她从1980大学毕业后到施乐公司实习做影印开始，之后的30多年里一直都在施乐公司工作。
在2009年，Ursula Burns 成为财富500强公司第一个女性美国非裔CEO。她通过谈判以64亿美元收购联盟计算机服务，从而帮助施乐公司转型。
Lesson：从底层做起，像对待自己的公司一样对待你的工作，这将会促进你对各部门工作的了解。
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