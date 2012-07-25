【创业学院】创业者创业前要问自己的七个问题

很多未来的创业家都像哈姆雷特一样反复地陷入沉思：创业，还是不创业，这是一个问题。

如果让统计学家来回答这个问题，答案是不，因为从统计数据来讲，多数创业公司的结局是失败。失败的滋味很苦涩，你失去所有的银行存款、你失去抵押贷款买的房子、你失去好几年的时间，本来你可以用这些时间享受生活：旅行、出去吃饭、和朋友一起出去喝酒聊天，甚至你的女朋友也决定离去，找一个财务稳定的男人结婚。

作为一个尚未成功的非著名创业者，我特地编辑出来这个清单供你参考，检验你是否准备好了要跳入海中，这也许可以节省你数年孤独的时间，很多的不眠之夜的艰苦工作，你几乎所有的银行存款。

1. 你创业是因为想做一个你看到过的那种“老板”吗?

你是不是因为想做“老板”而想创业?如果，做一个“老板”意味着有女秘书坐在你的大腿上，手里拿着电话，轻松就搞定价值百万美元的生意?还是说还是说你从此是老大了，你可以对那些不把你放在眼里的经理大吼大叫，让他们见识其实你是何等人物?

醒来吧，你是不是电影看多了?真相是：你数年努力工作，每天16个小时，公司唯一领不到工资的人是你;员工私下里其实根本看不起你。而且，员工领到的工资很可能是你抵押房产的钱;每次同学同事聚会，他们都已经升职，成为某某跨国公司的中国副总或者CEO，刚刚从巴厘岛度假回来，而你甚至负担不起这样的旅行，和朋友在一起，听他们谈论各自的旅途艳遇，你不好意思说你所有的节日夜晚，其实都在撅着屁股堆代码。

当你的朋友们用羡慕的眼光看着你这个老板，问你到哪里去逍遥，你说：哦，哥们在家堆代码，出去玩太费钱了?漂亮女秘书?想都不用想，连你的女朋友都知难而退了。

2. 你仅仅是因为钱而创业吗?

你知道不知道，多数创业的人都失败了，非但没有赚钱，甚至赔光了自己打工赚的、否则可以用来首付买房的钱!你成为失败的那个创业家的可能性超过80%，如果你失败了，赔掉了所有的钱，你仍然觉得不后悔吗?

我们每个人都需要钱。你可以买自己想要的房子，去自己喜欢的地方旅行，追求自己喜欢的女人，拥有更多的选择权。但是，钱没有好到你为它作出那么大的牺牲。

你真的肯定你要为了钱做你现在做的事情吗?你不是一直憎恨做饭吗?什么，你现在肯定要做一家午餐快递?你肯定需要和那些路边的苍蝇馆子的老板去打交道，因为他们是唯一愿意和你合作的人，也许有时候不得不亲自去他们肮脏的厨房，把顾客在你亲自编写的iPhone客户端下订单的鱼香肉丝送到他们在国贸的办公室，就为28元一客的订单，算下来你的佣金也许只有2.8元? 你想雇人做这个脏活?那可能意味着你的利润全部泡汤?

如果不是因为金钱原因，你真的肯定你能够做这个?我知道你的商业计划也许比这个例子更加体面，但是，道理是一样的，执行你的商业意味着很多很多毫无乐趣的艰苦工作，也许是更要命的是乏味的工作，如果不是你热爱的什么事情，你肯定你能够咬牙坚持下来吗?再一次，你要听取乔布斯的建议：Do something you love. 这样，即使你失败了，But worth the ride.

3. 你能够忍受5-10年的孤独生活吗?

也许你不久就发现，你没有朋友了。你的同事朋友在一起，谈论的是到哪里去尝试一家最新开张的泰国餐馆，也许是在巴黎带回的礼物，也许是到哪怕是三亚亚龙湾的夏日假期，也或者是谁在股票期货上又大赚一笔，这还不包括某某就职的那家跨国公司给的带薪假期和出国培训。

你真的确定能够长期忍受同学们怜悯的目光吗?你会发现你们越来越没有什么共同话题了。如果你最终成功，这一切都会改变，但是在这之前，也许这个漫长的黑夜可以持续5-10年之久。你肯定你能够长期忍受这样的生活吗?

4. 你得到的全部投资就是你的银行卡，你仍然打算做这件事吗?

创业从根本上和融资无关，创业是你自己的事情。之所以现在人人都把创业和融资等同起来，是因为我们的地球上有一个非凡的地方叫硅谷，旧金山边上的这个地区在过去的几十年里，出现了难以计数的技术创业公司，聚集了难以计数的怀抱梦想的极客和深口袋的风险投资家。

但是除非你住在硅谷，否则你获得投资的机会不会比流星击中你家的屋顶更高。这意味着你需要用你自己的钱开始。

多数创业家从来没有得到过任何投资，不要被财富杂志的封面给骗了，他们当然喜欢写成功的故事，如果你成功，他们也会写，因为他们就是靠写这些故事为生的，但是，真实的情况是，绝大多数创业家从来都是默默无闻，因为失败的故事不是读者想要读的，也不能帮助他们卖出更多的杂志，收更多的广告费。

最坏的情况，你甚至可能挨饿，你真的决定要创业做吗?

5. 你拥有必要的技能，开发出产品的原型吗?

你有能力编程，或者自己建造一个产品原型吗?如果能，你能够找到能够做这些，而且愿意和你一起跳下去的人吗?如果你要去别人为你做这个事情，那么你对团队有什么价值呢?人家为什么不可以自己去做呢?

如果你没有任何技能，那你就必须有足够的热情，找到有这些技能的追随者，但是你必须为团队指出前进的方向，这是你的职责。而拥有远见，绝对不是读了几本书这么简单。你需要长期的思考，尝试，失败，再思考，再尝试，直到成功，你需要拥有值得团队追随的价值观和目标。

6. 你是不是有一个商业模式，而不是“等我们的用户多了，我们可以开始卖广告”

你的构想有商业模式吗?请不要告诉我“当我们积累了很多用户，我们就可以卖广告了”，请不要告诉我这样的故事。

全球范围，能够依靠广告为生的也许只有Google，也许将来还要Facebook和Twitter, 但是这几家公司所依赖的都是前所未有的创新和数以亿计的用户。你不能假设自己做的是下一个Google。

7. 你能够接受失败吗?

即使你对上面那些问题的回答全部都是积极的，你是个热情洋溢的天才，你热爱冒险，你当掉了裤衩，你每天工作24个小时，数年如一日，你仍然可能失败，这是概率。

你能够接受这个结果吗?

如果你对上面的问题的回答多数是肯定的，那就开始吧，我祝你好运，成为下一个创业者。我希望你能够成为少数成功的幸运儿，不但让你自己的生活更加丰富，财务满足，而且，用斯蒂夫乔布斯的话来说：“在宇宙中留下印记。”