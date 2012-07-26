一间咖啡店 多种赚钱法

时下，开店创业已经成了很多年轻妈妈崇尚的生活方式。开间小店经营，不仅可以自己当老板娘，还可以腾出更多的时间照顾BB。荔湾路一家咖啡店的老板娘粱小姐，儿子出世两个月就开起了咖啡店。她还陆续将咖啡、英语和西方礼仪一同引入至咖啡店中，生意现在做得有声有色。

主角：梁小姐

项目：咖啡店

选址：荔湾路

投入：10万元

创业动机：腾出时间带BB

“现在，BB对我来说是最紧要的。”梁小姐说。记者来到梁小姐的“春风三号”咖啡店时，梁小姐正带着她的儿子Benedykt玩耍。梁小姐的老公是加拿大人，Benedykt是个非常可爱的混血儿。Benedykt出世仅两个月，粱小姐就开了这家咖啡店，赚钱的同时也可以照顾儿子。由于老公Stephen是加拿大人，咖啡店常常因为有英语交流的环境，吸引了很多白领和外国人的光顾。粱小姐夫妇也因此看到了市场商机，索性在后来办起了英语培训班。

梁小姐说，因为前期没有做好充分准备，所以经营情况不是很好：“创业就像带小孩一样，要慢慢摸索出一套方法，然后再逐步完善。刚开始，我们只是卖咖啡豆和相关产品，后来才办起了餐饮和培训班。”现在，梁小姐的咖啡店已经开业两年多了，每个月在餐饮和培训上的收入大约是7000元左右。

经营策略：用学习吸引顾客

梁小姐说，自己以前是从事人力资源管理的，曾经担任过总经理助理：“所以，我将管理上的知识都应用到咖啡店的经营上面，把顾客都当成自己的朋友对待，和顾客交流英语、咖啡、西方礼仪和带BB的经验等。”

粱小姐店内的英语培训每期1500元，3个月内共上24节课，每节课2个钟。顾客可以自己选择英语口语培训的话题和内容，不过需提前向店主预约。粱小姐告诉记者：“在这里学习时间可以自由安排，只要顾客和我们的时间协调好就可以过来。比起外面动辄几千上万元的英语培训班，我们这里1000多元的收费并不贵。”

记者采访当晚，刚好碰到咖啡店开英语沙龙，到场参加培训的小组里，有40多岁的外企员工，也有几名20来岁的年轻外贸公司员工，她们都是出于学习英语的需要来报名学习的。

因为受到店面和人手的限制，梁小姐没有进行过多的宣传，她想通过开加盟店、寻求更多公司合作等方式来扩大影响力。“现在已经有一些知名公司找我们合作，向员工传授一些西方礼仪等。不过，由于店面开在老城区，这一带白领较少，顾客基本上都是通过熟客带来的。”

投资分析：首投10万月入7千

粱小姐的咖啡店，首次创业投入10万元左右。除了进货和装修，其余就是租金和员工工资了。咖啡店店面共35平方米，由于有上下两层，实际使用面积约70平方米，月租金5000元。另外有员工2名，每人每月工资1500元。

咖啡店的盈利，来自多个方面，一方面是咖啡和西式餐饮上面的销售收入，另一方面是英语培训和咖啡、菜式制作培训上的收入，还有一方面是来自销售与咖啡有关的周边产品，如咖啡豆、咖啡壶等的销售。

其中，餐饮每月大概能赚700～800元，只占收入的一小部分，大部分收入还在于英语培训和西方菜式制作的培训。其中仅英语培训的收入，就至少有6000多元。除了英语口语培训，该店还充分利用现有资源，向顾客传授咖啡制作的过程。店内咖啡制作可以随意参观，想亲自动手学习咖啡制作和西方菜烹制就要交学费了。梁小姐向记者展示了一份上百种菜式的菜单，“学完这些西方菜式和咖啡制作，全程收费是1500元”。

对于餐饮方面的营销，梁小姐也在探索如何提高利润。她说，目前餐饮的定价比较低，将来或许考虑提高一点点价格，提高利润空间。