【创业学院】互联网大佬变大之后的焦虑

5月，腾讯调整组织架构，业务归为6大事业群;7月，阿里巴巴将子公司制升级为七大事业群，此前盛大网络的私有化退市。中国互联网巨头们“心有灵犀”地开始调整自己。或许，集体行为背后有着一个深刻的背景：在经历中国互联网行业发展的黄金15年后，如今这些当年的“弄潮儿”正面临着一个问题：“变大”逐渐倾向失控。

变大：黄金15年的标签

关于腾讯，如果第一反应仍是电脑桌面右下角那个时常跳出来的小企鹅QQ，你恐怕OUT了。实际上，那只“小企鹅”已将足迹踏遍了游戏、视频、电子商务、社交、搜索……1999年成立的腾讯公司，如今凭借着超过7亿的QQ用户，已发展成为中国最大的网络社区，也是中国领先的网络平台，一年利润超过100亿元，当年的“小企鹅”已裂变为“企鹅帝国”了。

类似地，阿里巴巴，最开始的雏形不过是一个黄页网站，但到今天已成为中国最大的电子商务集团，旗下拥有中国最大的网络零售平台、团购平台、B2B平台;而百度作为中国最大的搜索引擎，已成为中国50万家中小企业的推广营销平台;盛大网络，当年游戏发家，如今版图扩展到盛大文学、影视出版……可以这么说，这批成立于上个世纪90年代末的小创业公司，经历快速的裂变和攻城略地，基本完成了平台积累期。“变大”，意味着平台上有足够多的企业或用户为其核心产品或业务服务。但这些巨头们，也有烦恼。

失控：发展中无法回避

“中国互联网公司，变大之后，都会面临一个问题：或多或少的失控。”业内一人士说。

在腾讯，内斗已成为业内公开的秘密，坊间一个未经证实的故事是：对外10块钱包月的QQ会员，上网打折仅要8.8元，而在各部门间购买却需要20元以上;公开会议上，两个部门或因公共资源争夺而怒目相向……小企鹅并不快乐，顶着“山寨王”的帽子，被业内直指缺乏创新。

而在阿里巴巴，“在调整事业群之前，也许一淘网和聚划算的老大碰头，还要相互交换名片。”过去10多年的快速扩张让马云的“阿里帝国”版图出现断层。马云一直为傲的“阿里文化”也遭到稀释：去年阿里巴巴B2B平台的上千名供应商涉嫌欺诈，今年“淘宝小二们”腐败案再发。

不仅是腾讯和阿里巴巴，盛大网络从纳斯达克退市，日益放缓的游戏产业仍是公司现金的重要支撑，而布局的其他业务，似乎也难尽如人意。

调整：只为拥有未来

就互联网巨头的发展方向而言，接下来更倾向于细分，并在各自领域内做强。因此，马云提出“OneCompany”的理念;盛大今年以来陆续剥离资产，包括35亿元出售边锋和浩方的资产，8000万元抛售吉胜科技，深度盘整。

“我们就是爱折腾，因为我们知道今天不折腾，明天可能就折腾不起来了。”阿里巴巴集团的曾鸣一度在公开场合如此说。“实际上，我们去年淘宝分拆，就是调整前兆，只是等到阿里巴巴B2B私有化之后，系统化的调整才正式公布。”阿里巴巴一公关人士说。

腾讯5月大调整，更被认为是公司史上最大的一次改革，甚至被解读为马化腾的“二次创业”。马化腾当时在内部邮件中称：调整是为了“更好地挖掘腾讯的潜力，拥抱互联网未来的机会。”

“这是一个最好的年代，这是一个最坏的年代。”所有“大佬”在焦虑中前进，在前进中焦虑。