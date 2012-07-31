【创业学院】投资人不喜欢你的团队的5个原因

在我接触的很多创业人中，很多是从一个想法起步，慢慢创建自己的商业模式，吸引投资人的目光和注资，然后将企业逐渐做大。也有的，他们就是简单从一个电商起步，开始了自己简单，又享受期间的创业生活。我们不能说哪种更好，创业就是一种生活状态的选择。享受其中的各种起起落落，也享受其中的喜悦和悲伤。很多创业者，如果让他们再次选择，他们依然会义无返顾地选择创业。

创业者如果需要把自己的企业做大，资本介入是不可缺少，无论是投资人的，还是自己家人或者储蓄的。如果创业者和投资人交谈，投资人除了对项目本身的考核外，其实在整个投资环节中，最关注的是创业团队。毕竟一个在商业计划书上描述的商业远景，只是远景而已，市场是在不断变化的，即便是老道的投资人也不能预期明天的市场。但团队可是活生生在眼前的，投资人可以通过对创业团队的考核、已经自身的经验，做出相对准确的判断。

作为风险投资人的Ed Powers就分享了他作为投资人，他认为虽然投资人会指出企业在销售过程中的问题，但是在管理上，他们经常会不断重复一些事情。通过那些不喜欢团队的分析，提出了5个原因。

1、管理团队不完全，需要扩充

因为投资人与管理团队没有任何契约，对个性上也没有任何偏见，对于管理团队需要怎样工作的模式上发言就有一定的优势。在很多项目上，投资人都会问，“我如何使这个团队更好来加强我的投资?”一些人会有策略改变这个团队，但所有人都会思考如何使这个团队更好。

2、CEO需要改变角色

这是一个比较棘手的问题。很多可以把企业从零带到销售额1000万美元的人，可能不一定可以应对销售额在1亿美元企业的复杂性。投资人会观察你是销售领导，还是新董事会的成员。他们没有看到很多有能力创业，给企业带来增长的创业者，可以管理规模化的企业。

3、你的财务主管不是那么给力

投资人会把团队的财务主管或者负责财务角色的人作为关键部分。小企业会在企业开始时，使用账簿、财务主管、会计，而且经常是电子表格式的。投资人会立刻 放一个人在这个角色上，看是否他们可以做的更多，并且能更好地管理企业的财务需要，包括如何使企业运转更加有效。当投资人对这个角色施加更多火力时，不要惊讶。

4、你的信息和汇报系统需要改变

伴随着你的财务人员的变化，你的财务系统面临升级。投资人想要大量的财务数据，以及与提供这些数据一致的汇报系统的证据。他们使用这些数据验证你的表现，以及你的企业。

5、你的家庭成员需要从工资单上消失

投资人会临时允许家庭成员出现在工资单上，但长期而言，投资人会认为出现在工资单上的家庭成员，是因为他们是家人，而非这个职位最好的候选人。因为你信任家人，你会认为企业中的家人是有价值的，但投资人并没有从中得到好处。

当然，面对投资人的发难，Ed Powers建议创业者采用不同的方法来提供反馈，提前做出准备。

1、你更加主动。开始做一些来改变自己。建立和强化你的团队，以致这些投资人想挑战的问题，变成你显示你团队力量的

2、采取相反的举动。诚实地告诉投资人，那些地方有缺乏，让投资人把他们看做改善的机会。

看到上面这些提示，想获得投资的创业者需要仔细准备这些问题。无论这些问题多么让你感到困难，但是这些却是当你得到那个决定时销售过程中的必要一步。