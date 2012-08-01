【创业学院】海外游戏商在华捞金秘籍：不怕盗版 盈利依托品牌

相对于谷歌、雅虎、eBay等跨国公司在华折戟沉沙，一些更轻盈公司正不断涌向中国市场，依托移动互联网，借助全球知名的品牌，在中国市场大赚特赚。

海外游戏商在华捞金

相对于谷歌、雅虎、eBay等跨国公司在华折戟沉沙，一些更轻盈公司正不断涌向中国市场，依托移动互联网，借助全球知名的品牌，在中国市场大赚特 赚，对于它们来说，品牌已成为重要资产，并成为扩张利器。一些中国公司则从大规模的海外游戏开发商入华浪潮中寻觅到商机，做起“在华带路党”。

挟着“史上最成功即时战略游戏”余威，《帝国时代》原班人马创立的首款iOS平台游戏《英雄学院》近日登陆中国市场，其CEO Patrick Hudson在做客腾讯#科技V论坛#时按捺不住对中国市场的激动，称“中国是《英雄学院》全球下载量第二大国家，我们并不想错过机遇。”

在《英雄学院》之前，包括《愤怒的小鸟》、《植物大战僵尸》、《汤姆猫》、《水果忍者》一大批国外风靡的游戏登陆中国，它们的高管们更是将中国视为“第二故乡”，隔三差五的就来中国“串串门”。

这些海外游戏商在华也是大赚特赚。据长城会联合创始人宋炜爆料，《水果忍者》去年下半年入华以来短短半年时间已赚600多万美元，其获利方式包括广告、道具收费及品牌授权。

品牌是这些海外游戏商“招财”的法宝。以Rovio为例，不仅在华成立分公司，还开设很多主题公园。Rovio中国区总经理陈博一表示，《愤怒的小鸟》根本不理会盗版，最重要的就是做好品牌，并依托品牌谋求最大发展。

不是简单发行游戏 而是考虑将品牌做大

相对中国游戏开发商，海外游戏商更重视品牌价值，品牌授权和产品延展已成为海外游戏商获得收入的重要途径。Rovio中国区总经理陈博一指出，Rovio设计游戏的出发点并不是简单去发行一款游戏，每干一件事都在想，如何把这个品牌给做大，不管是单机版、社交版。

陈博一称，Rovio很多经历花在品牌建设跟如何讲故事方面。Rovio一直定位为一家娱乐公司，包括游戏、电影、动漫、品牌授权等方面。据他透露，Rovio计划在中国数百个城市开设专卖店或主题公园，还会在中国市场推出系列新产品，如有中国文化特色游戏和动画片。

PopCap亚太区总经理James Gwertzman指出，PopCap在华主要是以《植物大战僵尸》为核心，发展延伸产品，包括产品授权。目前PopCap在上海拥有一家65位员工的分 公司，这几年在中国已实现盈利。James Gwertzman称，PopCap中国规模越做越大，PopCap公司是为中国市场做合适产品，而不是仅仅把中国市场做一个外包基地。

Halfbricks旗下《水果忍者》在中国耳熟能详，其不仅与国内广告代理商合作，在品牌上也做文章，与乐淘等电商企业合作，品牌授权推《水果忍者》鞋子。在去年首次来华后，Halfbricks全球CEO Shainiel开始不断来中国“串门”。

多盟COO张鹤透露，Halfbricks旗下《水果忍者》每个月光广告分成收入就可达到上百万元级别。“不然干嘛来中国这么勤。”长城会联合创始人宋炜则爆料，《水果忍者》半年时间已在华赚了600多万美元。

据悉，普华永道最近年度预测报告显示，到2016年时，全球移动互联网用户总量将在当前基础上增长两倍多，即增至29亿，其中将近10亿来自中国市场，占总数的34%。加上《愤怒的小鸟》等游戏成功，越来越多海外游戏进入中国市场。

限制盗版不现实 对山寨产品可置之不理

目前《愤怒的小鸟》下载量已突破10亿次，中国市场下载量为1.5亿次，由于其表现强劲，Rovio去年获得6760万美元的利润。《水果忍者》、《植物大战僵尸》等拥有巨大用户，这使得这些游戏的盗版和山寨现象非常严重。不过，海外开发商对此持乐观态度。

“对于盗版《愤怒的小鸟》的问题，Rovio的做法就是不理，Rovio最关心的是自己游戏本身，要有足够创新，足够差异化。”陈博一对腾讯科技表示，对于山寨产品则可以置之不理，当然要时时了解。“如果发现山寨产品比你好，比你快，那你就危险了。”

实际上，Rovio营销主管Peter Vesterbacka今春访问中国时看到就许多假冒的《愤怒的小鸟》相关产品，不过，他对此却感到很高兴：“我们意识到，中国所发生的一些对我们有利。”

有评论指出，Rovio采取的是混合战术：对一些盗版者使用法律武器，但同时也与部分盗版者合作，并寻求他们的建议。一位法律界人士称：“很明显，Rovio采取的并非传统方式。”

《水果忍者》在华代理方、乐逗执行总裁高炼惇表示：“怎么去处理盗版问题?你要考虑你的市场，你的价格可以制约盗版情况。”高炼惇称，一些用户群愿意向《水果忍者》付费，那就付费下载。很多人喜欢免费游戏，那就做一些免费游戏。“限制盗版是不现实的事情。”

中国“带路党”热：代理海外游戏入华

尽管中国市场很大，但很多海外游戏开发商对中国市场并不太熟悉，游戏的本土化运营也不是汉化那么简单，为了让游戏可以入乡随俗，更加迎合当地玩家的口味，游戏内容需要做更深层次的修改，这也使得中国“带路党”有了生存空间。

实际上，除像Rovio、PopCap等少数公司成立在华分公司外，很多海外游戏商均采用的是代理模式。如Halfbricks将《水果忍者》本地 化整体运营都交给乐逗运营。Shainiel表示，“中国市场非常凌乱，必须要有一家落地公司，告诉我们怎样配合市场，找什么人去配合。”

据了解，代理《水果忍者》，乐逗将会得到道具和授权产品收入的20%。也就是说，用户在游戏中每购买一把新的水果刀或玩偶，乐逗都会得到利润的20%。

最近进入中国市场的《英雄学院》也将在大中华区的独家开发及发行权给了游道易，其《英雄学院》中华战区进行全面本地化改进，除游戏文本的彻底汉化，服务器也已移居国内。同时，《英雄学院》中华战区还植入了本土的社交网络。

《英雄学院》开发商、Robot Entertainment CEO Patrick表示，即便《英雄学院》英文版不做任何修改，在华也有很多下载，中国市场用户基数非常大。所以《英雄学院》干脆推出中华战区，更深入符合国内玩家习惯去开发。

针对中国玩家不付费的习惯，游道易CEO方志航则表示，《英雄学院》主要赢利模式是广告，游戏页面里投广告收益比较高，另一种方式是游戏内购买道具。

据长城会联合创始人宋炜透露，《汤姆猫》正在与移动互联网企业有米洽谈合作，未来有可能将代理权交给有米运营。宋炜指出，中国市场很大，海外游戏商需要有机构能在华维护合作伙伴关系、本地化布局、防止盗版。

宋炜认为，对于海外游戏开发商来说，要理性思考进入中国市场到底是自己做还是寻找合适的第三方，如果是自己做无疑需要一切都自己去摸索，像《愤怒的小鸟》在华成立分公司，并积极在各地建设主题公园，可能是找到合适落地机会。

“中国一些手机游戏企业在海外也做得不错，应该抱团出海形成中国概念，比如海外游戏开发商用中国企业的渠道开拓中国市场，中国企业也应该抱团走出去用对方渠道。这样会使得生态更加平衡。”宋炜补充说。

对于中国手机游戏出海，一些企业也寻觅到商机。i-Free亚太区CEO Evgeny Kosalapov表示，i-Free把中国的游戏引入俄罗斯，也把俄罗斯游戏引入到中国，两个市场都有非常独特地方。比如在中国谷歌官方商城没有人，而 是用本地商城。俄罗斯也很少有人使用谷歌官方商城，他们也有自己的一套办法，所以i-Free价值就是做两面市场桥梁。