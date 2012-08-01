【创业学院】创业租赁办公场地省钱法

创业需要有办公场地，对于创业之初的人来说，资金通常会比较紧张，若是能够在租赁办公场地方面节省一笔资金的话就可以将更多的钱用在业务中更需要的地方，这样创业的经济压力会降低，成功的概率也会增加。

以下为大家分享三个创业省钱租赁办公场地的不同方式。

第一个方式：选择民宅作为办公场地。众所周知，商业办公楼的租金要远远高于同类区域的民宅租金的，若是创业的项目对于办公场地没有过高的要求，不妨尝试租 用商务区附近的民宅，稍加改造之后作为办公场所，这样至少可以节省两成以上的租金。其实在城市里，不少小公司起步的时候都是租用民宅，目的都是为了降低成 本，这点跟西方的车库创业文化有点类似，只要业务做得好，随便在哪里办公都一样，等到公司发展了，走上正规化经营了，再考虑进驻商业办公楼。

第二个方式：合租办公楼。由于接待客户以及办理业务的需要，某些创业项目的确需要在正规办公楼租赁办公室，不过对有些初创企业来说，租一整套办公套间的话 价格过高，而且大多数时间是闲置的，资源并没有得到充分利用。这个时候不妨贴出合租需求广告，寻找跟自己一样有着同样需求的租赁者，两个企业共同入驻一个 办公套间，按照约定分摊房租、水电、装修等一切开支，同时各自在划定区域开展业务，这样的话既可以降低租赁办公场地的开支，而且还可以让实现资源利用的最 优化配置。

第三个方式：选择重点商圈附近的办公楼。选择创业办公场地，靠近都市重点商圈很重要，一方面是可以利用商圈里的的各种商业资源，给企业的发展创造机会和条 件，另一方面是让客户更容易找到办公地址，提高公司在客户心中的认可度。通常商圈区域的办公楼租金非常高，并不适合初期创业者租赁，但是在商圈的外围辐射 区域，交通很方便，可能离商圈也就几站地的距离，同样也有办公楼，但是价格就要低多了，这个时候就应该选择这些地方租办公场地，同样可以利用商圈资源，但 是租金价格要便宜得多.