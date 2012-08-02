【创业学院】VC要创业公司不断融资所造成的破坏

上个月著名拍照应用Camera+创始人John Casasanta写了一篇充满愤怒的博文《去他妈的风投》并对VC竖起中指表达对VC的不满，引起了许多业界人士的探讨。有人在知乎上提问：为什么风投会不断要求进行随后的融资?这个“随后的融资”对风投和创始人双方分别有哪些好处和坏处?创始人会非常在意他们开发的东西，但风投会迅速带来破坏。为什么风投会带来破坏?除了以上问题的答案外，风投和创始人还会有哪些潜在的冲突? 以上问题的答案是所有行业都类似的，还是局限于互联网行业?对此杭州天使湾投资总监Fanlee有自己的看法。

首先看看Camera+的情况，就在上月，Camera+开发公司Tap Tap Tap拒绝了Google和Twitter的收购提议并拒绝VC，最终决定放弃融资，因为他们“不喜欢投资者为公司设定的方向”，因此决定保持独立地位。 Casasanta对风投公司竖起中指。他表示：

“我以前曾说过，我要再说一遍。去他妈的风投!”

Casasanta2008年时的一篇博客文章，谈到了他和VC之间的争论。他表示：

“VC会给你足够的钱，使球能够旋转起来，但会不断地要求你进行随后的融资。你别无选择，只能放弃越来越多你所建立起的东西。更糟糕的是，VC通常会投资大量创业企业，希望其中一家能够发展壮大。创始人会非常在意他们开发的东西，但VC会迅速带来破坏。他们会减小损失，无论这会对那些倾注心血的人带来什么样的影响。过去多年中，我认识的许多人都遇到了这种问题。”

所以才出现了第一段中所提的问题，对此杭州天使湾投资总监Fanlee这么认为：

邀请我回答这个问题的孩子一定不是好孩子，简直把我往火坑里推!这真的是一个非常棘手的问题，而我这个人又从来不大喜欢说违心的话，哎，真是为难。既然信任我，说点看法吧。(题外话)

1) 为什么风投会不断要求进行随后的融资?

我：不断融资对前面的投资人来说是投资回报的一种潜在保障，也是心理安慰的一针强心剂。当一个早期投资者真金白银投下去后，当然谁都希望这个项目能够快速的有所发展，从而体现在估值上不断水涨船高，而这个估值如果没有后续投资者的认可与介入，很多都是账面财富，除非该项目本身能够快速实现自我盈利，能得到股东分红，要不然投资人的投资就成了死水。不过话说回来，一般项目能有很好的现金流，还能造血良好，又怎会没有后续投资者跟进呢?

事实上，一旦创业者走上了融资的道路，那么势必就是一条不归路，你说他是康庄大道也好还是上了贼船也好，不断的后续融资直到IPO，理论上都是投资人与创业者最好的退出路径。仔细想想，苦逼的创业者，前面几年拿投资人那么点小钱，好意思给自己开高工资?谁不是融了钱前几年照样喝开水啃馒头过苦日子，多数投资者的钱都是用于公司发展及解决创业者的日常生活开支之用的，而不是用于创业团队享受。所以，对于创业者来说，除非公司分红，或者不断的后续融资，随估值提高，个人身家也提高，那么股份越来越值钱，薪水也才会越来越高，直到上市创始人的薪水就是职业经理人的市场平均甚至更高的薪水。此时，生活上，光薪水就足够富足，但是你的股份却更可让你富甲一方。

当然，早期投资人还可以通过提前退出获取回报，但是创业者一般却不可以(限售权)，投资者都是优先股自己都是普通股，要回报都必须是最后才轮到自己，所以，如果没有后续融资，前面的天使轮以及早期投资者怎么退出一部分?怎么继续循环整条投资产业链?而对于后期的投资者，为了尽快有所回报，也会让你尽快去IPO，一环扣一环，这个链条自融资起就注定了的。

2) 这个“随后的融资”对风投和创始人双方分别有哪些好处和坏处?

我：好处，投资人更显性些，随着一轮轮的融资，估值的提高，他潜在的退出就有了保障，包括创业者自己也会有一些退出的途径以及极大增进自信心，而坏处就是有些急功近利的投资人会像催命鬼一样赶着创业者去造数据，做市场圈用户搞流量，自欺欺人骗下轮融资，不坚定的创业者或者索性沆瀣一气的创业者说不定就真的跟着一起疯魔了。还有么，就是有些不专业的投资人，自己啥也不懂，投了钱像大爷一样，控制欲很强，产品要干涉运营要插手，然后连管理都要过问，最后连CEO都嫌笨蛋直接想换一个算了。一般讲，基本结局就是大家都玩完。

商业有自己的生态链，当然也有他的周期，不管创业者与投资者我们必须都循商业的天道。该冲冲，该磨磨，该杀杀，该停停……急也急不得，慢也慢不得，除了自然而然还能怎样?

2. 卡：创始人会非常在意他们开发的东西，但风投会迅速带来破坏。为什么风投会带来破坏?

我：对创业者来说，我很了解大家彼此的心情。就像当初我自己创业，我老问自己，我TM为什么这么拼命，为了什么呢?现在做投资，也老问一些创业者，我们创业到底为了啥?别怪我问这么SB的问题，我是真想知道。听下来后，基本上，按比例大小的顺序来排，我总结了一些，大致如下：

— 为了自由，自己与兄弟们能够做自己最喜欢的事情，再TM不用看别人脸色了，爽!

— 为了财富，过上有品质的生活，为自己，家人，兄弟……

— 为了证明，就是为了一种成就感，不为钱不为名，证明给××，我能行

— 没为了什么，烂命一条，我也就这条路了。

所以，创业者种种原因，都是将自己做的东西视如宝贝，即使别人眼中一文不值。尤其第一类人，他们对自己产品的热爱真的如自己的孩子，甚至是爱人一样。有些包容度不够的创业者，只要谁说他的产品一点不好，马上像刺猬一样触底反弹，就像说他阳痿一样。你说投资人会有这样的感官吗?尤其那些自己没创过业，没做过产品，没做过运营的投资人会有如你一般的切肤之感?所以，两者的立场与角度天然是有差异的。

另一方面，你站在他的角度想想，几百万几百万白花花的银子，无缘无故，聊几次天，吃几次饭，甚至一些天使投资人，谁把他搞鸡血了，就当场签合同晚上打钱了，你说人家容易吗?完全陌生人啊，凭什么啊?人家的钱不是血汗钱?他自己用来泡妞，买别墅，游艇，跑车，什么不好?非要投给你这样一个素昧平生的穷屌丝?是，人家是要回报，要大回报，但是据我所知，做早期的投资人还真说不上贪，没点理想主义，甚至济世情怀，还真做不好这事。

最大的破坏来自两个：一个是对创业者产品上的打击，因为各种原因，好的投资人最大的财富就是他背了一身傻帽的错误以及血淋淋的经验教训，这些错误大部分都是所有创业者会犯的，现在你的项目被他一分析，发现正在走别人一样的错误，他会直言不讳的指出来，而这对一些固执且心高气傲的年轻创业者有时是致命的，因为如果听投资人的建议，很多就要完全推倒重来，请问，你是信还是不信?是对还是错?具体怎么办我不知道，但是这种破坏性当然是极大的;第二个，来自于中后期投资人的急功近利，整条投资产业链里，因为投资角色的天然属性，中后期投资人一般会更加急功近利也更不专业一些，他们在资本与金融方面是高手，但具体到产品与细节不见得是内行，所以，有些投资者就盯着数据盯着现金流，一旦投资人只关注这些然后为了数据开始想催肥创业者的时候，潜在的破坏性也是很大的。

权衡，节奏，步调怎么把握，我不知道，我也不敢说，等你经历了再来回复我教我。

3. 除了以上问题的答案外，风投和创始人还会有哪些潜在的冲突?

我：要说潜在的冲突就说不完了。因为不一样的投资人，不一样的创业者，各有各极品的故事，怎么能讲得完呢?但是我相信彼此靠谱的投资人与创业者之间应该会有一定的默契感，也会有比较接近的商业价值观，甚至是做人的价值观。

就像我自己观察了下我自己负责的一些项目或者喜欢的项目，基本上，这些项目的负责人不仅在商业价值观，在一些世界观，包括对政治的看法，生活的看法也会有一些接近。

总体来说，我强烈建议创业者一句话：千万不要将投资人与公司与团队对立起来，投资人应该是背靠背的一个合伙人，是除了你的弟兄们之外的另一个弟兄，只是它往往以一个组织的形态出现。好的投资人在你失意的时候会鼓励你，别怕，你还有我们给你撑腰，我们帮你度过难关，在你得意的时候会打击你，别装逼，看看竞争对手，看看自己的嘴脸是不是自己看了都恶心。

4. 以上问题的答案是所有行业都类似的，还是局限于互联网行业?

通用。