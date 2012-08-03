【创业学院】致扎克伯格的一封公开信：当创业公司与巨头狭路相逢

据国外媒体报道，日前一名应用开发者道尔顿·考德威尔给扎克伯格写了一封“咆哮”信。信中写到他被请去Facebook会见那些高管们，而这些高管却告诉他，他开发的产品与Facebook的产品存在竞争，所以最好选择被收购，要么就是被摧毁!

据悉，道尔顿·考德威尔开发的是一款名为App.Net的应用。而之所以被请去Facebook，是因为与当时Facebook也在开发类似应用（近日也已经推出该应用“App Centre”，意欲将所有的第三方应用打造成基于Facebook社交网络的App生态系统。）相撞！

道尔顿·考德威尔表示，他拒绝了Facebook这种所谓的“购雇”，并且对这种“购雇”方式并不感兴趣。

“如果Facebook真的想收购我的团队和产品的话，我会考虑。否则，我绝不会放弃我的产品，也不会加入Facebook。我宁愿重新创业，也不会走你们给我指出的这条‘明路’!”

考德威尔表示，这种所谓的“购雇”方式在Facebook太常见了。他在信中写道：“一些创业公司的创始人以及Facebook的员工曾告诉我，我之前所经历的不过是Facebook企业并购策略中的一种情况。你的团队还没有搞清楚，做一个优秀的谈判代表与暗示对方将会摧毁对方的公司并不是一件事!”

其实，应用开发者与平台的这种“潜规则”在如今的科技领域其实是非常普遍的。

以下为信件内容：

马克·扎克伯格：

在今年6月13日下午4点30分，我参加了坐落在加利福尼亚的Facebook的一次会议。除了我以外，其他参会的高管都是“产品工程师副总裁”“合伙人”“对外合作副总裁”“开放图谱主管”等等。

直到那时，我才明白这次会议的真正目的是为了我那款在Facebook平台上的IOS应用。在这之前，Facebook负责与开发者联系的主管曾对我说过“你正创建一种有趣并非常有价值的Facebook开放平台应用”，因此也打消了我的疑虑。而我原本期望这次会议的结局是这些高管能帮助我更好的发布推广我的产品。

当这些高管跟我谈到我正在做的产品与他们最近推出的Facebook应用商店产生竞争时，会议陷入了一种古怪的局面。你的这些高管表示，他们不愿意与我的产品发生竞争，而如果我是个聪明的人的话，他们愿意收购我的团队来为你的这个应用商店项目做事。

我当时真为这个提议感到难以置信!我当即表明了自己的立场，我对这种购雇并不感兴趣!如果Facebook真的想收购我的团队和产品的话，我会考虑。否则，我绝不会放弃我的产品，也不会加入Facebook。我宁愿重新创业，也不会走你们给我指出的这条“明路”!

奇怪的是，你的这位开发者平台负责人并没有站在我的立场，而是激昂的阐述着你们的应用商店，由于新改的广告规则，可以获得每年10亿美元的收入。他还趾高气昂的说道，我的产品会阻碍你们这个收入目标的实现，声称能收购我的团队还是一种高贵的“怜悯”，对我来说是“难得一遇”的机会!

不知道你遇到这种情况会怎么处理?当时，我直接告诉你们这位高管，我觉得这项提议有多糟糕!他随后表示会再考虑一下。

Mark，我知道我的经历并不是一个“个案”。一些创业公司的创始人以及Facebook的员工曾告诉我，我之前所经历的不过是Facebook企业并购策略中的一种。你的团队还没有搞清楚，做一个优秀的谈判代表与暗示对方将会摧毁对方的公司并不是一件事!我也曾经接触过那些谈判高手们，了解一些谈判技巧。但是像你雇佣的这种谈判者是实在太糟糕。

之后，我发现Twitter比Facebook的开放平台更糟糕。为了构建用户期望的优质社交媒体，“他们可以不再重新创建好友名单，不需要验证码之类”，我需要承受很大的平台风险。就我个人而言，我再也不会在这些Twitter或者Facebook平台上搭建应用，这是我的教训!

Mark，我不相信这些在Twitter和Facebook工作的人真心想这么做。问题在于你们的员工看着一直下跌的股价已经开始崩溃。你的公司以及Twitter很明显的在为了广告收入而强迫用户以及那些应用开发者。一旦你的用户和第三方应用开发者的数量出现灾难性下滑，那么我觉得你扭转趋势的几率很渺茫。

我相信未来的社会化平台将表现的更像一个基础设施而不是个媒体公司。大量的小型、协同性高的社会化平台将因拥有可持续的商业模式而超越Facebook。这些公司的估值可能只是Facebook或者Twitter的一小部分，但这就足够了。因为毕竟平台的价值并不是由平台直接产生，而是由平台所都建的生态系统所产生的。

就我个人而言，我并不认为你或者你的员工有什么问题。而是我认为你现在所做的事情因为财务的问题而没有同用户以及开发者站在同一立场上。

Mark，基于我所了解的一切，我理解你为什么这么做。你还记得你为什么发布Facebook平台么?你还记得你曾经总是挂在嘴边的社会效应么?而我现在几乎没再听到你这么说过，我想我知道为什么。

或许上市以及你的那些员工会帮你搞定你这平台上的一些缺陷。但接下来，你将要面对很多挑战。祝你好运!

VIA:Businessinsider