【创业学院】创业者的10个生产力咒语：不要试图控制他人

据国外媒体报道,每家初创公司的创始人都会感觉有上千件事情需要处理的压力,这些事情看起来需要同时去完成。你会感到分身乏术,没有足够的时间。使你重新掌控业务的真正解决方案就是,拥有更好的生产力,减少拖延,你需要花时间在重要以及紧急的事情上面。

许多企业家将时间浪费在了低优先级的行政事务上,对高优先级、艰难的工作采取了拖延的方法。这导致了最后一分钟危机,没有完成人们期待完成的重要工作。我们大家都知道,那些宣称压力过大、业务繁忙的人,他们从来没有时间做事情,而且他们似乎也从没把事件做好过。

时间管理项目公认专家珍·叶格(Jan Yager)博士刚刚发布了《从零效率到高效率 : 用20%时间 完成80%工作》(Work Less, Do More: The 14-Day Productivity Makeover)一书的最新版本。

叶格在书中加入了赋予你竞争力的10个生产力原则:

1.很好的控制自己。但不要试图控制他人。你首先需要解决的关键问题是分心。这就是无休止邮件、电话和日常危机的痛苦,它妨碍了你取得真正重要的成就,像接触客户等等。成为一个良好典范就是要具有成效,但试图对他人进行控制往往是徒劳的。

2.不要试图去做每件事件,否则你可能只有小作为。帕雷托法则(Pareto principle)指出,你80%的成就,来自于你20%的努力。找出值得你付出20%努力的工作,然后关注于这些工作。每天先开始做你当天需要做的高优先级工作,将电子邮件和电话留在一天结束的时候来处理,如果你那时还有时间的话。

3.花时间对自己进行安排,这将会节省你的时间。一个重要的生产力杀手就是混乱无序,以及浪费时间来寻找东西。用点时间来打造一个联系人数据库,并且构建一个包含整个搜索能力的在线文件归档系统。如果需要,聘请一位专家,以便能自动执行重复性的任务。

4.目标是达到卓越,但拒绝完美主义。根据定义,没有人或者业务是完美的,因此达到完美并不现实,并且注定要失败。卓越的目标,让人称赞,但如果将其理解成完美,那么将弄巧成拙,毫无生产力可言。

5.理解和克服拖延问题。担心成功和害怕失败是多数拖延行为的根源。心理学家认为,拖延者实际上是在破坏自己。他们在自己的道路上设置了障碍。他们实际选择的道路,损害了他们的生产力,限制了他们在业务上的成功。避免出现这种问题。

6.掌握节奏,使你不是不停的工作。休息让你拥有足够的生产力。拥有足够的睡眠,能使你在整个白天以及晚上,保持活跃。在你的时间中安排出休息时间,像安排远离你的办公桌来吃午餐,以及每隔一段时间出去呼吸一下新鲜工作等等。

7.使用你的聆听技巧来变得更加高效和有效。通过聆听团队和客户的需求,对症下药,来最大化你自己的生产力。但仍要挤出时间,来设定高层次的业务战略和目标。

8.生产力是一个相对概念。业务中的感知是真实的。最具生产力的团队成员,是那些一直以来做的多的人,尽管这些人很少做出承诺。生产力是每单位时间的感知价值,与用于工作的具体时间或者工作强度无关。生产力是可量化的结果。

9.对于你的生产力,拥有明确的衡量尺度。如果你不能或者不会衡量结果,那么你就不能管理任何活动,或者运营一项业务。一位企业家最终的工作是按照要求的结果,来定义成功。没有了目标,也就没有可以进行衡量的生产力。

10.委托工作,而不是关系。将工作委托给能够快速或者低价从事该工作的其他方,这是一个增加生产力的方法。但要与所有关键的相关方保持联系。如果你你不能与关键客户、消费者和卖家进行沟通,你就不会拥有管理生产力所需的关系。

对于企业家而言,除了想法外,成功主要看执行。执行的成功主要看生产力—更多的时间、更多的资金、更多的客户,更多的满意度。如果你发现自己的工作越来越多,兴趣越来越低,并且完成的工作也越来越少的时候,是时候为了生产力,来执行这些新咒语了。