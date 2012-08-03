【创业学院】项目估值：初创企业如何进行估值？

初创企业发展中往往遇到很多问题，缺少帮扶难以引得人们关注;没有资金发展都是难题。初次创业的朋友，无论在社交人脉还是创业知识上都缺少积累。在很多时候，创业项目会被问到估值多少，对于很多创业者来说，估值也是一个难题。那么，我的创业项目价值几何?如何对创业项目进行估值呢?

我们先来看看估值的基本概念:

Pre-money Valuation，即融资前的估值。简称 Pre。

Post money Valuation，即融资前估值+VC 投进来的钱。

如果融资前估值是 700 万，而天使投资 300 万，那么创业团队就有 70%的股权，天使有 30%。Option pool，即期权池，在融资前为未来引进高级人才而预留的一部分股份，如果不预留，会导致将来进来的高级人才如果要求股份，则会稀释原来创世团队的股份，这会造成一些问题。

还是按照上面这个例子里的数据，如果天使要求 Option pool 是 20%的股份，而天使拥有投资后的公司的 30%，那么创始团队就只能拥有 50%。也就是说，现在的创世团队把自己的20%预留给了未来的要引进的人才。

一个初创公司可能仅仅只有一个想法或一个计划，公司也许有，也许没有营业收入。但是，所有初创公司都以下相同的特点:

营业历史很短;

还没有产生利润;

预测收入及利润会大幅增长，可以为投资者丰厚的回报。

创业项目的方向，创业者的素质，团队的完备程度，项目进行的阶段，市场的状况等等因素，都会影响投资人的估值。

那么在给一个这样还没有收入或利润的早期互联网创业公司进行估值时，所参考的因素包括(但不限于)——

同类型企业的估值

你的竞争对手和同行企业估值多少?

你未来在用户数、活跃用户数、单用户价值、市场份额等方面是它的几倍还是几分之一?

Facebook 和 Twitter 的投资人使用「单用户价值」来计算估值，其参照对象是 Google，Google 的年收入除以其用户数即得到了一个基准线。

未来(如五年后)公司如果上市或者出售时的价值从未来那个时点倒推，越早期的投资者，因为风险越大，需要投入的精力也越多，因此对回报的倍数要求越高。

但这个回报倍数预期并非一个天文数字，Google 那样的几百倍回报不能作为投资的参考。一般而言，对于一个投资后期创业公司的 VC 来说，3 倍以下的回报是不值得的。比之更早的创投机构，如关注成长期和种子期的，则可类推。

不少时候，早期投资往往从只有一两个人的时候开始，这样的状态与其说是融资，不如说更像是共同创业。大家是否理念相合，彼此认可，对要做的事情是不是有共同的理想和激情，

然后双方各自投入自己的资源一起做事。成熟的创业者在早期更看重这些而不是估值。

下面给大家一个例子

早期创业企业发展阶段的融资和估值:(仅作为参考)

产品原型阶段

第一轮天使投资或自筹资金 融资金额 100，000 RMB 天使占股 5%

团队 3人(可预备随时加盟人选3-5人)，产品上线，市场验证，趋势把握，用户10，000-50，000。该时间段维持三个月。

第二轮天使投资 融资金额 200，000-500，000 RMB 天使占股 10%

团队不超过 7 人，强化运营，迅速迭代，加强基础平台和基础产品的核心价值和可延展性，产品要做到极致，用户 100，000-500，000。

该时间段维持 3-5 个月。

A 轮融资 融资金额 10，000，000-20，000，000RMB 占股 20%。

吸引牛人，每个牛人单独出来都能是一个联合创始人，每个牛人带一个团队，每个团队做一个子产品，每个团队 5 人左右，逐步增加到 5 个团队，基础平台产品和管理不超过 7 人，运营不超过 5 人，共 40 人左右，每人都可以购买公司期权，按照 A 轮价格，一共不超过 10%，可以少拿工资，多拿期权。

基础平台加大运营力度，用户扩展到一百万人到两百万人，基础平台产品要继续做到极致。子产品原型不超过 2 周，群体批判修改时间不超过 2 周，研发上线不超过 3 个月，快速迭代。A 轮融资共不超过 6 个月。

B 轮融资 融资金额 50，000，000-100，000，000RMB 占股 20%

公司和产品已经成熟，开始加速跑。