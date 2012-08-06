【创业学院】 互联网“慢公司”的生存之道

真正好的企业家是老乌龟，每年身上都要长一层茧，壳很薄的时候，一踩就烂了，老乌龟就踩不坏，而且爬得慢，生命力有五六百年。——知名财经作家吴晓波

在强调“唯快不破”的互联网界，“不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼”“速度就是一切”的理论盛行。快公司的成功案例也很多，奇虎360、优酷、 zynga等都是快公司的典型代表，甚至更早之前雅虎也曾创下了成立一年后即上市的互联网神话。这些公司大多找到了适合自己发展的商业模式，并依靠资本的 驱动和良好的市场运营，最终成功IPO，这是互联网快公司典型的成长路径。

然而，回顾互联网界的发展，因一味盲目的追求发展速度而导致陨落的创业公司不乏其数、不胜枚举。“快”真的是成功的唯一路径吗？

在互联网界，存在着一些这样特立独行的“慢公司”，他们大多都已走过七八个年头，兢兢业业做自己认为正确的事，还谈不上首屈一指，却也活的有滋有 味，在风起云涌的互联网界显得颇为“不瘟不火”。这些公司规模相对不大速度不快，异常专注于某个领域，不做短平快市场炒作和概念炒作，但能保持业绩持续稳 健增长。他们朴实无华，但也可以厚积薄发。

慢公司的特点

纯天然：最早被冠以“慢公司”这个概念的好像是豆瓣，被“冠名”的原因大概主要源于豆瓣“把产品放在手上任其自由生长，不刻意加以催熟”的运营模式。

不炒作：“慢公司”们似乎也不太懂得如何制造热点和吸引眼球或是拿概念说事儿，记得2011年4月，同为“慢公司”的大众点评在融资大环境普遍遇冷的情况下获得1亿美元的第三轮融资，当时他们只是在公司的一间会议室中召开了简单的新闻发布会。

细耕耘：“慢公司”不是不想追求公司发展的速度，但行业和领域的选择上决定了他们的生长方式：在自己所属的领域精耕细作，化繁为简、逐步蜕变的成 长。“快”要讲究审时度势，盲目的“快”会乱了方寸，方寸大乱往往适得其反，一年前上演的“千团大战”就是血的教训。那些顺应自然发展规律的“慢”公司， 从未逆潮流而动，而是顺势而为之。

慢公司≠慢动作

形容一个公司的快与慢更多的是从这个公司自成立到冲击IPO这段路程的时间来衡量的。在一个公司的发展过程中其成长的速度慢并不意味着其执行力和应 变能力的欠缺。从目前的一些所谓的“慢公司”的成长过程来看，他们在实际运营中不断摸索适合自己产品的发展之路，通过对市场的精准把握再不断的调整公司的 发展战略，以达到尽善尽美的用户体验。

如果把整个互联网创业过程比作是一场龟兔赛跑的话，那么参与这场比赛的人就好比是成千上万只赛跑中的兔子，而那些所谓的“慢公司”就像是那只安静独 行的乌龟，它面前没有纳斯达克的炫目标杆，没有环环相扣的资本跃进，即便在产品和发展速度上，当其他人大干快上、渴望引爆流行的时候，它却坚持做“细细雕 琢一个新玩意儿，然后捧在手里等待它自然生长”。

“慢公司”的生存之道

生存之道：不懈的追求向着完美伸臂（泰戈尔）

代表公司：豆瓣（7年）

创始人：杨勃

成立时间：2005年3月6日

细分领域：互联网社区

融资规模：三轮

A轮：2006年联创策源200万美元

B轮：2009年底挚信资本和联创策源千万美元

C轮：2011年挚信资本、红杉资本和贝塔斯曼亚洲投资基金共5000万美元

慢的策略：

一、重视用户价值

所谓用户价值，就是长期以来能够给用户带来什么价值，换而言之就是用户在你这里可以得到什么、且是否受用，阿北认为这个是长久留住用户的最直接有效的方法。

二、不断完善用户体验

在多数人眼中的用户体验更多是停留在功能设计层面上，但豆瓣的做法更深入用户内心。因为他清醒的知道用户体验的确可以一直很好，但如果这种“好”一直都没有更好的话，用户迟早有一天会感到“腻”，最终导致用户的流失。

新的策略：

一、挖掘深层次的用户

阿北在最近的一次采访中表示：最近正在考虑如何让更多的外部用户看到豆瓣社区内的欣荣景象，例如服装、化妆品等，而非仅局限于图书和音乐领域。为此，豆瓣最近特意将豆瓣猜放在了首页，用社区内各种好的用户内容来推广豆瓣社区。

二、研发新产品

据了解豆瓣最近也在研发内测名“其他豆瓣”的产品，在该款产品里，一道菜、一款手机或者一款软件都有自己的单独页面，用户可以针对这些单独页面进行点评；用户也可以在“发现东西”文本框里键入“手机”、“菜”等词语，豆瓣就会帮你找到这些“东西”。

三、推出不同频道的对立移动客户端

与很多功能聚合在一起的客户端不同的是，豆瓣将图书、电影、音乐、同城活动拆分出来，形成独立的频道之后，就开始顺其自然地向移动端转移，至今豆瓣已有豆瓣FM、豆瓣电影等7款移动客户端产品。