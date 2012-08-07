【创业学院】初创企业的六条基本商业原则

对于第一次创业的人来说，未来发生的很多事情是他们从来没有经历过的。除了有创意和想法以外，有一些基本的商业规则，如果对于初创企业者事先了解的话，可以让他们在创业的过程中，少走很多弯路。

Brian Hamilton是一个企业家，也是一位创业者，从他过去26年的从商经历中，他学习到很多经验。本文的6个原则是他教导他两个准备暑期创业孩子的，他们一个19岁，一个16岁。但是我相信这些规则，对于其他想创业的人而言，也是极其有价值的。

1、设定真实的期望

Brian Hamilton两个儿子的第一个想法是建立一个网页设计公司。但是很快，他们发现这个想法所要遇到的竞争，是他们不能在一个暑期就让公司站稳的。于是他 们改变注意给人们清洗房屋。Brian Hamilton的建议是开始做生意(尤其是第一笔生意)的时候，需要问自己，“什么是挣得第一个美元的最简单方法?” 你的第一次尝试，要不排斥所有使创建公司运转起来的想法，接下来，你再继续你的商业梦想。

2、要短小精悍

Brian Hamilton的两个儿子都与人很友好，所以在他们的第一个创业中，他们特别希望把他们的朋友也纳入进来。不过Brian Hamilton提醒，运行一个低利润的企业，尤其是在企业的初期，意味着你必须以有限的雇员数，完成工作。直到业务有了客户基础保证，否则企业不能扩充 人数。

3、利用廉价的市场营销

年轻的创业者认为他们有很多免费的营销渠道。对一些企业而言，分类广告，SNS，微博等都是他们接触潜在新客户的渠道。但是这些方法可能对 Brian Hamilton儿子的高压冲洗房子的业务并不最合适，于是他们不单纯依靠在线方式，他们印刷了1000张小广告传单在邻里发送。这些广告传单只有20美 元，但是却给他们带来4个客户。

4、不要出价太低

几乎每个公司在一开始都有这样的认识：即在第一次办企业的人心中的传统智慧是竞争中低价销售是得到第一个客户的最好方法。Brian Hamilton建议对这个规则的要求是要在你所预估的费用上加上不可预见费。Brian Hamilton两个儿子曾经遇到这样的情况，就是他们被要求清洗车道的建筑面积是在电话中描述的两倍。得到的教训是：告诉客户所有的报价会根据不可预见 的环境有改变。

5、找到合适的合作伙伴

Brian Hamilton在两个儿子创业的时候，但是他们比较害羞。结果他欣喜地发现一个儿子是天生的销售，而另一个擅长做规划，是天生的COO。Brian Hamilton指出创办一个企业最令人失望的事情之一是孤独。所以知道一个你合得来的伙伴，并且你们的能力使互补的，这对成功而言很必要。

6、通过做来学习

Brian Hamilton表示当他是一个有抱负的年轻创业者时，他读了很多他认为运营企业的最好方法方面的书。他也表示虽然读书对创业者而言是有帮助和启发的，但 是他后来发现最伟大的商业课程都来自于实际的工作中。所以在Brian Hamilton两个儿子的创业过程中，即使他知道他们正在犯一个错误，他都尽力不给儿子们太多帮助。

Brian Hamilton相信在开始创业的六个月内，自己儿子会了解一个成功的企业家需要知道的90%商业经验，这个学习过程是他们不能再其他地方不能得到的。Brian Hamilton相信也许下个暑假，两个儿子会有足够的知识进入到网页设计领域。

这些原则确实非常简单，但是确实非常实际。创业首先是让自己可以活下来，因为活着才有希望，也才能想如何更好地活。