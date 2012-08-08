【创业学院】创业过来人给创业菜鸟的8句话

本文作者Paul Stamatiou，Y Combinator 创业公司PicPlum的联合创始人，热衷于Web产品的设计和开发，此外，他还是Notifo和Skribit的联合创始人。本文中，他作为一名过来人，向诸多第一次创业当老板的各行各业人士传授他的创业心得和经验。

我们正处于一个黄金时期——很可能是有史以来最适合创业的时期，网景创始人马克.安德森曾在前段时间表示“现在创业好比1999年，第二个黄金时代 来袭”。看到很多创业者将这么大好的机会给白白浪费了，深深地触痛了我，所以我觉得有必要在这里将我的个人经验与大家分享，希望广大创业者们能够把握当下 大好的创业时机。

今天我在这里并不打算谈论创业点子、编程技巧、如何找到自己的第一位客户、如何融资等问题，我只想就如何工作来谈谈个人的一些心得和见解。

一、努力工作，工作和娱乐要分开

你需要好好衡量下创业的机会成本，一旦选择了创业，你就得全力以赴。这不是一份朝九晚五的工作，你不是在替别人打工，如果你整天无所事事，不努力工 作，最后蒙受损失的只会是你自己。不要整天参加各种各样的聚会，除非是生意上的聚会。如果有朋友邀你在工作日的时候参加聚会，要么直接拒绝，要么延后到周 末。正如Michael Arrington所言，把那些闲暇的时间充分利用起来，多花点时间和“正经”的人(对创业有帮助的人)在一起，多干点正事。

二、创业总有起起伏伏，要做好面对困难的思想准备

没有谁的创业会是一帆风顺的，要敢于面对困难，时刻做好面对困难的思想准备，有时你难免会感到灰心，但千万不能放弃。很多时候，当你放弃的时候，其实成功已经离你很近了。

三、了解用户的需求，做好自己的规划

你开发的产品能在多大程度上改善用户的生活决定了产品的用户数量。因此,创业公司理解用户的需求至关重要,在很多时候,用户并不会主动告诉你他们究竟需要什么产品或服务,他们甚至不知道自己需要什么,这就需要创业者具有敏锐的洞察力和理解用户的能力。

四、学会适当放松自己

如果你认为休闲时间对你来说是一种奢侈，那么请再仔细想想，放松对于创业的你来说非常重要。作为一个创业者，我们经常让压力妨碍我们的成功。所以工 作累了，就适当放松放松自己，让自己保持头脑清醒。就我个人而言，每周我都会外出跑跑步，偶尔和几个联合创始人一起看看电子舞曲表演，这些活动能够让我感 觉精力更加充沛，心情更加愉悦。

五、多沟通交流，从别人那里获得更多的反馈

创业伙伴之间要经常保持沟通，多交流各自的想法，多与他人交谈，会有意想不到的收获。当然我们不需要开很正式的会议，那样会很浪费时间。当你坐在电脑前工作的时候，有什么好的想法或者意见，直接坐下来讨论。

六、要有果断的决策力

创业者需要当机立断，并且将决定付诸实践，一味地拖延不见得会把事情简单化。作为决策着，你要做的就是快速做出决定，把任务分配给下面的人，然后继续回到你自己的工作中。

七、遇到卡壳，要懂得取舍

如果你在20分钟的时间内不能把一个问题解决，无关大局的话，那就跳过，要么咨询下你的创业伙伴。如果你花了两个小时才把问题解决，而且效果并不尽如人意，这有就点得不偿失了，我们应当把最宝贵的时间花在最需要的地方。

八、找到自己的最佳工作方式

就我个人而言，当我想要潜心工作的时候，我会把任务栏下面的时间关掉，打开Spofity，关掉所有无关的网页，确保自己进入最佳的工作状态。当然工作方式会因人而异，选择自己最喜欢的、效率最高的工作方式就行。

创业是件很折磨人的事情，一旦选择创业，意味着你要承受很多，但是不管最终创业成功与否，你都将从中收获很多，学到很多。最后希望广大创业者们都有好运，希望你们创业成功。