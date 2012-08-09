【创业学院】11步开启小本创业之门

小本创业有门道，走好11步，赚钱更容易。

一、找专业创业顾问咨询

想要创业成功，事前准备的工夫不可少，在创业之前，应该先就教于专业的创业咨询机构或顾问。当然，坊间的创业企管顾问师不少，可以花一些顾问费咨询一下，但是如果不想花这个钱，也可以选择一些免费的咨询机构，如协会及政府机构，多加利用这些免费的咨询资源。

二、撰写创业企划书

企划书的撰写，对整个创业过程而言，不仅是必要的，而且是非常重要。因为，透过企划书的撰写，不仅可以让自己更清楚的知道计划是否完整周延，同时要找人投资入股或提供意见，也才比较有具体的内容，如果要申请青年创业贷款，还必须附上企划书。

一般来说，创业计划书的内容，包括行业分析、同业竞争状况、商品介绍、设店商圈分析、投资金额分析、人力规划、每月费用分析、获利状况预估、展店计 划、中长期发展目标等，其中每一个项目，还都必须有细目分析，企划书撰写的愈详细愈清楚，愈容易发现将来创业的问题点，及早修正好降低失败的风险。

三、创业资金筹措

万事起头难，资金不够想创业更难。在景气低迷，资金募集不易的此刻，想创业首先就要先解决资金问题。

当创业者的创业资金不足时，筹钱的方式，除了可以向亲友借贷，或是民间盛行的标会等方式外，还可以设法寻求政府的相关贷款资源，以解决创业资金不足 的问题。这些途径包括青年创业贷款、下岗贷款、微型企业创业贷款，以及须具备特定身分的身心障碍创业贷款、特殊境遇妇女创业贷款、农村青年创业贷款，还有 由部分银行所推出的加盟创业贷款。

四、如何选定行业决定产品

依据自己准备的资金，先初步筛选可以投入的行业，然后，再依据行业发展的前景、自己本身的兴趣、专长、性向、过去相关的工作资历、行业竞争性等因素，加以评估考量，看自己适合从事那种行业，以及从事那种行业最具有竞争优势。

所以，开店做生意，千万不能有既要投资少，又要回收快的观念。在选择行业时，一定要先考量行业的竞争状况，有多少实力做多少事，千万不要以卵击石。

五、学习经营技术

选定行业之后，接下来的问题就是经营技术怎么来。当然，如果是选择连锁加盟店，有总部的技术移转教育训练，一切就搞定。但是，如果是自行创业，就必须自己想办法学习。

就学习途径而言，当然坊间有很多的技艺补习班，各类餐饮、小吃、咖啡、泡沫红茶、插花、调酒等等，各式各样的技艺传授。另外，其它像劳委会职训局职业训练中心，也有开办各类的职业训练课程。此外，在开店之前，最好自己本身要有该行业的实战经验。

因为，如果只在补习班学会相关技术，但是缺乏店面临场的实战经验，等到正式营业上场时，很可能会手忙脚乱而频出状况。所以在自己开店之前，最好先到相同的店中上班工作，一来可学习经营技术及实战经验，二来也可以考验一下自己究竟适不适合这个行业。