【创业学院】助你成为百万富翁的10句箴言

没错,机会在敲响美国投资者的大门。前不久,芝加哥调研公司斯佩特兰集团(Spectrem Group)发布了最新的美国百万富翁年度报告。该报告显示,去年美国新增了约20万百万富翁,百万富翁的总数达到了860万。

虽然这个数字仍低于2006年高峰时的950万,但伴随道指在第一季度反弹994点,这个消息依然令人鼓舞。这两则消息显然都是预示复苏的积极迹象。

简而言之,你也可以成为百万富翁。这完全取决于你的头脑、态度和意念。只要你想成为百万富翁,你就可以。入门秘诀就是:管理好你的心智。

数十年的从商经验以及多年来关于行为经济学和心理学的论着让我对一个简单的真理深信不疑:成为百万富翁完全取决于一个人的心智,与所谓的造富技巧、工具或规则并无多大关系。

事实上,你可以抛却所有通常的方法:资产配置,选股策略,储蓄计划,编制预算,等等。确实,这些都是专家们所强调的东西。但你若没有摆正心态,一切就都是空谈。

说实话,我读过不少如何成为百万富翁的书,诸如《百万富翁的智慧》(The Millionaire Mind)、《一夜暴富》(Instant Millionaire)、《自成百万富翁》(Automatic Millionaire)、《邻家的百万富翁》(Millionaire Next Door)、《一分钟百万富翁》(One-Minute Millionaire)等等。本人也写过两本──《百万富翁密码》(The Millionaire Code)和《百万富翁冥想》(The Millionaire Meditation),我还在华尔街做过投资银行家,老东家是摩根士丹利(Morgan Stanley)。

但这些都引导我得出一个简单的结论:成为百万富翁真的完全取决于你的内心。仅此而已,别无任何理由。只要下定决心成为百万富翁,不管是在熊市、经济低潮还是牛市,你的愿望都能够实现。

几十年来我总结出10句箴言,可以帮助你成为美国的下一位百万富翁:

1. 不要光盯着钱看

富达投资(Fidelity)的彼得•林奇(Peter Lynch)常说,如果你每年花上15分钟研究经济,其中10分钟都是浪费的。理财顾问瑞克•埃德尔曼(Ric Edelman)为撰写《平凡人,非凡财富》(Ordinary People, Extraordinary Wealth)调研了5000位百万富翁,发现百万富翁每天平均只花六分钟在个人理财上。他们有更好的事情要做。

2. 创新思维

乔治•斯坦利(George Stanley)在其《百万富翁的智慧》一书中写道,“他们与常人的想法不同,收获也就不同。”是的,创新的想法可以致富。哪里有适合你独特天赋的独特机会,就到哪里去。《百万富翁的智慧》的中心思想就是:不要勉强适应,走你自己的路。

3. 始终积极向上

很多人都读过拿破仑•希尔(Napoleon Hill)的经典之作──《积极心态带来成功》(Success Through a Positive Mental Attitude)。一个有着26年军龄的特种部队教官在《快速公司》(Fast Company)杂志上的一段比喻非常贴切,他说,“如果有两个士兵,其中一个受过世界上所有的生存训练但心态消极,另一个只受过很少训练但心态积极,我 担保一定是那个心态积极的士兵成功走出危险的森林。”就是这么回事。作为一名海军陆战队老兵,我知道他是对的。

4. 别做自己讨厌的事

许多人苟活在平静的绝望中,从事着他们厌恶的工作,等待退休。管理大师马库斯•白金汉(Marcus Buckingham)在其畅销书《你需要知道的一件事》(The One Thing You Need to Know)中直言不讳地指出,“确定什么事情是你不喜欢做的,然后停掉它。”

5. 做自己喜欢做的事

鼓舞人的话我们已经听了不少:跟随你的天赐之福;跟着兴趣走,钱自然会来。总之,最重要的是,永远不要忘记斯坦利所指出的:如果你有足够的创造力,能够选择一个理想的职业,你就能够取得极大的成功。杰出的百万富翁是那些选择了他们喜欢的事业的人。