【创业学院】创业失败十条反思

当前，正是创业的大好时机。政策放宽、舆论放松，机会前所未有的在前方引领召唤，因而众多的大学生都磨刀霍霍，踌躇满志地准备创业，即使前期因各种各样的原因遭遇挫折的，也不甘沉默，正酝酿卧薪尝胆，重振旗鼓。

现在的媒体总是在做正面宣传，旨在鼓励大学生自己创业，解决我们的就业问题，提高中华民族的风险意识和创新能力，这是很重要的。比如在某一家媒体上如此报道，中国许多的民营企业，象娃哈哈的宗庆后、青春宝的冯根生、德力西的胡存中、正泰的南存辉等等。先前他们都没读过多少书，但一个个都能把所在企业引领到所属行业的主导地位。他们凭着自己的勇气和胆略，不顾个人利益的得失，背水一战的壮志而最终成就事业，造就辉煌。

但是，君不见，95%以上的创业者都是以失败而告终，有的甚至倾家荡产，家破人亡，这些血和泪的案例很少在媒体上报道。故笔者在此提出反思创业失败的反思，提醒创业者创业路上多艰险，经常反思少犯错。

反思一：成长策略错误

小企业当大企业运作，全线出击，四面投资，大网捞小鱼。红高粱一开始就选了快速增长的全国性连锁模式。正确做法是起步阶段把有限资源集中在一个地区，成熟后再拓展新区域。连锁业充满风险，不是越大越快越好，速度过快是失败之源。

反思二：对财务管理，一知半解比一无所知更人害

财务管理中有个“金律”：不能把银行短期借款用于企业长期投资。尽可能用自有资本和长期负债作为固定资产投资和长期投资。而我们固定资产大部分来自流动负债、短期借款。加之四面投资导致企业运转不灵。

反思三：没有建立利润管理体系，各种资源不能有效、统筹运用，造成财务资源不足

红高粱条一年生意兴隆，这时有专家说，红高粱前三年可先不讲利润，迅速扩张，把企业做大，资本做大，不要怕负债，要造势，做品牌。然后卖股权，做上市公司，这叫“零利润”经营。我认为：“零利润”经营对初创时期的企业，对初级阶段的中式是不合适的。我们是小企业，是初级，缺少“功夫”，也就是抗风险的能力。