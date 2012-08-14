【创业学院】自查：恶老板的31个特征

没有人在自己职业生涯的开始就想成为恶老板。然而，绝大多数人在没有任何培训的前提下都能完成这一“壮举”，真是令人惊奇。

也许我们天生就是恶老板。这只是自然而然的事。

希望你能摆脱恶老板的一些最差特质。

任何沉溺于恶老板身份的人第一步都应该是承认自己的问题。不如从审视下文列表开始吧。

这些行为中你违反了多少?

以下列出了恶老板的31个迹象——以及恶老板对每一点的可能看法：

1.对直接下属几乎没有指导。计划?谁需要啊?你在一个非常有活力的行业/公司工作，你更喜欢在匆忙中做决定——在当下做决定。长远规划以及告诉自己的团队今年他们个人和整个团队要尝试完成什么?这是上世纪70年代电子邮件出现之前才做的事。

2.每年都应该做绩效评价，但你能略过它们。当人力资源部门迫使你做绩效评价时，你不会同自己的下属说什么有建设性的话。呃，绩效评价?又到了每年这个时候了吗?太浪费时间了。你得真正地和办公室的每个人坐在一起，不是同他们谈论你，而是谈论他们。你和他们要做的事够多了，不能浪费时间在这上面。当然，你可以推迟几个月再做。

3.喜欢欺侮直接下属。你讨厌团队成员太自负或爱顶嘴。现在的年轻人是怎么了?你得杀杀其中一些人的气焰，这样他们就会明白自己的地位。对于那些上的大学比你更有名的人，或因为之前的工作而拥有某种光环的人，这样做尤其重要。

4.花更多时间玩办公室政治以谋取晋升，而不是实际去做你的团队所负责的工作。嘿，人不就是这么往上爬的么?所以干嘛批评玩办公室政治。如果不是溜须拍马，你可能就没有现在这份工作，那么为什么要停止做过去行之有效的事呢。而说到没有完成足够的工作，难道这不就是让别人为自己工作的原因吗?

5.只要有可能，就偷窃别人的工作成果，或将功劳算在自己头上——把它当作自己的来展示。看看，你是这么想的，你的团队成员为你工作。因此，他们的就是你的。而且在偷取同事的想法时，不管怎么说，在某某展示这个想法之前，你都已经想到过了。因此，在你看来，这实际上不是他/她的想法。

6.在他人面前贬低团队成员，且从不给予他们任何赞扬。这是在严厉管理团队。你绝不会让任何下属被冲昏了头脑。当他们把事情搞砸了，就需要让他们知道—— 也需要让团队其他人知道，这样他们就不会犯同样的错误，而且他们也永远不会想要当众被老板吼骂。恐吓催生优秀。

7.你从没有错——在任何事情上都没有。你真的非常有才智——如果你确实要这么说。如果你永远是正确的，那么有时候别人很难伴你左右。如果有人认为你过去在某事上有误，那也只是因为他们没有听清楚你所说的话。

8.团队成员不断更换。人们接连辞职或者要求调离。改变是好事。团队中的新鲜血液有助于带来新的视角。因此，有人离开了又怎样?他们达不到你所设立的挑战。不是人人都能胜任这里的工作。能在你手下工作的都是特别的人才。

9.如果出现了错误，你很快就会归罪于团队中的某只替罪羊。嗯，毕竟就是他们的错。你确实早在问题出现之前就警告过他们要小心。这是他们的错，因为如果同样是做这份工作，他们没有你那么专注于细节。

10.你是微观管理的国王或女王。你觉得不断检查团队的工作是积极的举动。事实上，你常常说“史蒂夫·乔布斯也是个微观管理者”或者“我只是真的很注重细节，而这是我成功的很大一部分原因。”

11.在过去一个月，你不止一次提高音量讲话。听着，你就是这么长大的。在餐桌上，你得提高音量才有人听你说话。那又怎样呢?只要人人都清楚明白你所说的观点就行。