【创业学院】创业公司如何应对巨头伏击

巨头模仿蚕食市场
现在个人应用类产品波动很大，容易快速获得流量，但是还没有思考清楚商业模式，产品就已经淡下来了。尤其是巨头进入后，使竞争加剧，成为创业者面临的最大挑战。
最近一款叫“唱吧”的社交K歌软件，一上线就出现爆炸式的增长，迅速引来风投关注，业内传言目前估值已达7500万美元。
然而，面对一款用户喜欢的产品，业内人士却纷纷表现出对产品称赞以及对其前景悲观的矛盾态度。原因是：腾讯若拿出一款类似产品加上QQ音乐与微信的打通，完全可能很快就能秒杀 “唱吧”。
创业先锋们始终都顶着巨头们“模仿”的压力。自2010年下半年开始，移动互联网热潮显现。在资本推动下，无数的创业企业从一款小小的应用聚集用户，成就了一个个小有名气的产品，比如海豚浏览器、米聊、航班管家、陌陌、美图秀秀、酒店达人等等。
然而，两年后的今天，行业却完全变了天，投资机构收缩银根谨慎观望，一个idea就能获得资本青睐的好时代一去不复返了。
究竟是何种原因使得资本变得谨慎起来?一个很重要的原因是：近两年，创业潮汹涌，产生了大量的移动应用，但目前这些产品依然难以形成规模，没有成熟的盈利模式，投资在短期内收回基本无望。
“现在个人应用类产品波动很大，容易快速获得流量，但是还没有思考清楚商业模式，产品就已经淡下来了。尤其是巨头进入后，使竞争加剧，成为创业者面临的最大挑战。”艾瑞研究院院长曹军波告诉记者。
“2011年是超级提速抄产品的一年，中国公司抄美国的产品，大公司抄小公司的产品，整个行业互抄一气。”贝塔斯曼亚洲投资基金合伙人熊伟铭如此评价。
大中型互联网公司介入移动互联网后，也提升了移动产品的开发和运营成本。北京微格互动科技有限公司CEO郝亚伟告诉记者，移动互联网人力成本大涨。目前，一个有一年开发经验的工程师起步就要每月1万元，再加上推广费用节节攀升，很多创业类公司即使产品不错，也无力进行有效推广。
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