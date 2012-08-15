【创业学院】10个千元创业点子大推荐

2012小本创业千元开店好项目——吸尘黑板擦
1000元如何创业?产品适用于各类学校、部队、企事业单位，可揩擦金属黑板、玻璃黑板、水泥黑板及木质黑板等各种光整平面。目前产品在北京、四川、河北、湖北等地有售。以河北某经销点为例，每月可销售2000-5000个。
2012小本创业千元开店好项目——手机应急充电器
本产品的体积、外观和女士的口红一样.由于充电电源为1.5伏的五号干电池,可以通过本产品内部特有的增压电路设置,将1.5伏电压增到5.7伏,可以满足手机应急充电使用.
2012小本创业千元开店好项目——多功能电子手杖
随着中国社会老龄化的到来，老年用品市场显示出了巨大的商机。老年人户外活动遇身体及其他原因出现意外情况时，如不及时求助，后果不堪设想。本产品有效解决了这一问题，同时增加了一些其他功能，给老年人出行带来便利。目前，本产品主要在北京、深圳、台北、广西、山东、乌鲁木齐等地销售。
2012小本创业千元开店好项目——健康“七标“杯
目前人们所饮用的水以酸性为主，导致人们体内酸碱不平衡，营养成分缺失严重。市场中各种相关健康水产品存在一定的不足，如矿泉水，虽然可以补充人体所缺的各种矿物元素，但是由于水分子团比较大，不易被人体吸收;纯净水，虽然能够调节人体内的酸碱平衡，但是缺少各种微量元素。本产品要以使普通自来水优化，弥补了现有产品的不足。目前本产品已经在北京西单商场、长安商场等进行销售，是平均销售量为数百个。
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