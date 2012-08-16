【创业学院】常被企业忽视的惊人组织浪费

组织在企业中是指为实现企业经营目标，依据任务需要，结合企业资源，确保企业高效运行而建立的，由具备相关技能人员组成的领导体系，通俗说就是企业的领导班子。

一个优秀组织具备六大特征：

是一个为实现企业经营目标服务的系统;

是一个高效能步调一致的有机整体;

是一个具备完成目标所需技能要素的集合;

是一个为共同愿景而努力的战斗堡垒;

是一个简洁、精干的团体;

是一个不断学习、进取的团队。

无论企业的大小，做强企业必须有一个具备目的性、整体性、功能性、协调性、精练性、进取性的团队组织。然而，很多初创企业或小企业只重视消除生产管理中的浪费，而没有自己的组织建设目标，盲目的配备管理人员、层次，造成了很大的组织浪费，岂知，多种情况下组织浪费是远远大于其它方面浪费。

组织浪费的种种表现：

一、赶“鸭子”上架，也会让上了架的“鸭子”赶“鸭子”上架。小企业的弱势就是很难得到精英人才，这时的经营者就会赶“鸭子”上架，或者站“秃子”当和尚。如，生产型企业的选配主管生产的领导，特别是老板不太懂生产技术的情况下，不注重对主管技术能力的研究，饮鸩止渴，选配了不精通业务的人主管生产，盲目指挥，使生产不顺，质量不稳，骨干不服，造成了极大的浪费。我曾经服务过的一个公司，在一年中换了六个生产主管，可想而知，这个公司的生产状况。

二、职责交叉，多头指挥，下属无所适从。有一个公司的总经理给领导班子开会时这样说：“我们的领导要眼中能看到事，看到了就要管，因为你是领导。”听起来似乎也没有什么问题，但却隐含着多头指挥、管理的大患，表面上是事事人人管，实际上是事事不负责，公说公有理，婆说婆有道，部属难适从，这样的领导方式，企业的效能会高吗?

有这样一则小幽默故事：小明第二天就要参加小学毕业典礼了，为了把这一美好时光留在记忆之中，他高高兴兴上街买了条裤子，可惜裤子长了两寸。吃晚饭的时候，他对奶奶、妈妈和姐姐说“新买的裤子长两寸，有时间你们谁结修一下。”饭后大家都去忙自己的事情，这件事情就没有再被提起。妈妈睡得比较晚，临睡前想起儿子明天要穿的裤子还长两寸，于是就悄悄地一个人把裤子剪好叠好放回原处。半夜里，狂风大作，窗户“哐”的一声把姐姐惊醒。姐姐醒来后，突然想到弟弟新买的裤子长两寸，于是披衣起床将裤子剪了后安然入睡。老奶奶一觉醒来，也想到孙子的裤子长两寸，于是对小明的裤子做了处理。第二天早晨，小明只好穿着短四寸的裤子去参加毕业典礼了。

故事中的人都没有错，都在尽责，但结果却是事与愿违。

三、机构健全，职责分明，“高大全”造成高支出。有的小企业员工仅有百十号，领导却配十几人，完全按照大公司的组织架构来配备管理人员，面上一看，真是麻雀虽小，五脏俱全。

实践证明，“高大全”式的组织形式，并不适用于小企业，只是建立了一个臃肿的组织，还会产生才不尽能的问题，因为小企业在没有发展到一定规模时，人尽其用才是最恰当的，很多职能可以兼职实现，以减少高端人才的聘用，降低人力成本。

四、人手一把“号”，各吹各的“调”，少协同多内耗。经营者经常容易出现的问题是只顾人人压任务，不注意培养领导集体的团队意识，提升领导团队的凝聚力。每个主管只关注完成自己的任务，并利用自己的领导权力抢占有利于完成自己任务的资源，而不顾别人。一旦遇到问题，相互指责，推诿责任。更值得注意的是这种情况一旦长久，易在企业中形成小团体，影响企业的内部团结。同时，因协调不一，资源利用不能最大化，形成了资源的浪费。

想必大家对一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃的故事还能记忆犹新吧。

五、满足现状不思进，企业难增竞争力。有的老板只顾眼前利益、工作，缺少超前意识，自己不但不学习，也不注意对管理团队学习氛围的打造，使管理团队的知识、信息得不到及时的更新，不能带领企业进行积极改善、创新，难以应对当今激烈的市场竞争，如果这种情况持续，企业的生存就会遇到挑战，其产生的损失难以估算。

六、企业愿景不明确，领导骨干打短工。企业愿景是产生组织凝聚力的基本要素，组织的愿景不明朗，组织成员只会以当前任务为使命，不谋长远，只顾眼前，难免会出现杀鸡取卵的问题。愿景不明，不但会让组织成员思想产生波动，也会让员工产生临时感，这样的状态是极不利于企业的发展的，一个组织没有长久发展愿景的牵引，是很难产生高效率的，低效率就是高成本。

企业组织的浪费还有一些，但主要体现在这六个方面，我们的经营者，不要只盯住有形的浪费现象，而要从企业发展的长远角度，谋求组织的高效能，以求用最低的组织成本，实现企业的最大效益。