创业世界的两类人：发明家和创新家

创业的世界中有两类人：发明家和创新家。

发明家专注于探索未知世界，给世界带来全新的技术，但不会过于关注发明带来的经济回报。因此，如果你希望创业，那么最初就应当确定自己的强项，是发明还是创新。

美国有位发明家名叫Philo Farnsworth，他开创的技术被用于20世纪最常见的产品。然而，在他去世之后，他的知名度已经不高。他是发明家，而不是创新家。他关注所发明技术的教育潜力，而非技术带来的财富。

因此，他向其他人免费分享了创意和技术，希望这样的公开性有助于科技发展。Farnsworth的发明不仅使同行的研究人员受益，也激发了许多其他创新，催生了多家价值数十亿美元的企业。

一些初次创业的人错误认为，他们不是创业者，因为他们从未发明过任何东西，也没有想出足以建立一家公司的新点子。不过即便如此，很多人仍是创业者。只有 一少部分创新家同时也是发明家。如果必要性是发明之母，那么沉迷就是创新之母。创新家迭代并合并现有创意，直到最终得出足以支撑一家新公司的发明。

如果是单纯的发明家，那么创业的选择包括：1)出售发明背后的知识产权，直到被商业化。这是实现发明价值的最常见方式。2)与具有创新能力的其他人合 作。3)尝试同时成为创新家和发明家，但承受一定的风险。很少有人在两种角色上同时成功，因为两种角色需要不同的技能和能力倾向。

不过在实际中而有一些例外：少数人既是成功的发明家，也是成功的创新家。由于这样的人很少，因此即使是学生也可以轻易地报出姓名，例如爱迪生、莱特兄弟和亚历山大•贝尔。因此，创业成功最可能的选择就是创建一支平衡的团队，同时包括发明家和创新家。

风险投资行业的先驱者Georges Doriot曾表示：“一些优秀的科学家最终被证明是糟糕的商人。”而创业专家Harold Evans则指出：“创新家的贡献可能在于就已知事物实现承诺。”换句话说，发明家探索未知事物，而创新家实现已知事物。而“实现”通常比“探求”更容易 带来经济回报。

发明家通常只能获得商机中的一小部分财富，因为他们专注于发现突破，而非最终的经济回报。此外，由于个性原因，他们往往缺乏合适的技能和需求，将创 新的点子转化为能自我支撑的企业。这推动他们设计并创造出最优秀的技术，但往往不会以用户为中心，不会以产品为导向。而后者是最终决定产品成功或失败的最 关键因素。

回到一开始的话题，Farnsworth究竟发明了什么?

答案是：电视机。他希望将全球新闻和重大事件传播至所有人家中，使世界成为更和谐的社区。在与酒精进行了长期斗争后，Farnsworth晚景不佳。好的发明家并不等于好的创业家，此言不虚。

不过，在观看了美国宇航员登月的电视转播之后，他对妻子说：“这就足够了。”