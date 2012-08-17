创业路上，80后的他们在做什么？

你是一枚80后吗？那么你正在做什么呢？是否也曾梦想着自己创业做老板，或者你正走在创业路上，又或者你已经到达成功的彼岸，那么来看看80后的他们在干些什么吧！他们的故事或许会让你有所启发。

80后打工妹的创业奇迹：800元起家 年入50万！

从一个怀揣梦想月收入800元谋生的打工妹，到一个崭露头角拥年收入几十万的如锦似幻3d墙秀坊加盟店。从一个只有技校文评的懵懂少女自费念完大学。这个平凡的80后少女王燕用一年时间成就了自己的非凡事业，实现了人生的价值，诠释出一段白手起家的创业传奇。

穷人孩子早当家，王燕选择外出打工

2008年，王燕完成了技校的学业，当时老家的经济还并不发达，工资水平也不高，姐姐工作后每月的收入不过500元。“穷人的孩子早当家”，看着年迈的双亲，想到还有一个上学的弟弟，19岁的王燕也决定和姐姐一起挑起家庭的重担，于是王燕也选择了去外地打工挣钱。

王燕来到深圳的一个窗帘加工厂，天天做着重复的工作，枯燥无聊，甚至有时候还要加班到深夜十一、二点，王燕每月也只有800元的收入，虽然王燕也并不喜欢这份工作，可家里的经济条件并不能给她更多的时候去找自己喜欢的工作，就这样，王燕坚持了三年。经过这三年的奋斗，王燕的家庭条件越来越好了，王燕也觉得在窗帘厂也不能干一辈子，这工作也没有什么发展前途，于是，她辞职了，想要重新找一份自己喜欢的工作。可是，文评不高、没有技术的王燕，在求职的过程中四处碰壁，正在她心灰意冷之时，王燕想到了创业。她想，别人不愿意给自己机会，可自己可以创业啊，自己给自己当老板。

网上加盟项目多，唯如锦似幻分外惹人眼

想到这里，王燕一刻也没耽搁，在网上搜索着各种创业项目，最终，一个名叫如锦似幻3d墙秀坊加盟的项目引起了她的注意。王燕说，她原来刚去厂里上班的时候，厂里的宿舍刚刚修建好她们就搬了进去，墙面全是白的，总是给人一种很单调的感觉，而且还有一股很大的怪怪的味道，让人呼吸都很困难。宿舍里都是些小姑娘，女生都爱漂亮，每个人都会在墙上贴一些自己喜欢的画报什么的，让自己的那一小块地方不会显得那么单调乏味。她想，应该每个人都有这种心理，更何况现在人们对于居住条件要求更高了，如锦似幻3d墙秀坊应该会很受欢迎。如锦似幻3d墙秀坊加盟项目到底是一个什么样的项目呢?王燕告诉我们说，如锦似幻3d墙秀坊是一种液态壁纸，她能根据自己的喜好在墙上涂上自己喜欢的花色，同时，如锦似幻3d墙秀坊既环保又健康，可以说是带墙体装饰进入革命时代。

王燕的加盟店迅猛发展，营业额突飞猛进

看着这么好的产品，如锦似幻3d墙秀坊加盟总部还为加盟商提供免费培训、传授营销技巧以及各种营销技术、物流支持、广告支持等，让王燕的创业信心更加坚定。为了做更加详细的了解，王燕来到了如锦似幻3d墙秀坊加盟总部，专业的客服接待了她，耐心的向她讲解了如锦似幻3d墙秀坊比传统的壁纸、乳胶漆、大理石等装饰产品的优势所在，以及如锦似幻3d墙秀坊加盟的政策等信息。如锦似幻3d墙秀坊的优质品牌、良好的信誉让王燕更加坚信了自己的选择，她当机立断签下了合同，回到家乡的县城，开了一家如锦似幻3d墙秀坊加盟店。王燕的如锦似幻3d墙秀坊加盟店发展迅猛，营业额更是突飞猛进，她现在一年能有50多万的收入，让很多80后是羡慕嫉妒又恨啊。

追求发展的信念是创业永远的舞台，发展的信念有多坚定，创业的舞台就有多宽广。如今，王燕正准备开第二家如锦似幻3d墙秀坊加盟店，把自己的事业做大做强。相信：凭借着前瞻的眼光和远大的志向，您也可以向王燕一样，开启属于自己的那一片天地。

80后少妇创业当老板 月收入6万元

王女士是一家广饰汇潮流家饰店的老板，她把铺子开在了北京女人街对面的临街铺面。这个区域算是北京的一个高档消费的区域，附近就有大使馆、高级写字楼、星级酒店等等。她的广饰汇潮流家饰店主要销售一些藤木家具，还有烛台、熏香、陶艺、布艺。店内的色调也主要是暖色调，感觉非常温馨。

广饰汇潮流家饰店是去年底开的，王女士告诉记者，当时她到南方旅行，看到很多当地特色的小首饰，她灵机一动，觉得这么美的东西，拿到北京城肯定有人喜欢。于是，她投资15万元当上了老板，开了家广饰汇潮流家饰店。其中包括一年的租金加上店面的装修，总共12万元，货品3万元。

每月万把元的房租，贵是贵，但还是很值。“我的顾客主要是周围居住的年轻人。”王女士说。开个广饰汇潮流家饰店，虽然店里的商品价位不低，一般在100元到500元之间。可是，生意却不错。王女士对记者说，现在每月的收入有6万元左右，除去成本，每月的固定支出约有17000元，其中房租近12000元，水电费1000元，税费1000元，雇了员工两人，共3000元工资，每月净赚两万元以上。