投资人是朋友还是敌人 就看你如何掌控

某次在一场创业座谈会上，有位与谈的教授在抱怨他的创业经验里面，有被创投“用完即丢”惨痛结局，好不容易带着团队把产品开发出来，这位教授却被董事会强硬的排挤出管理团队。过了一会，麦克风传到北一女、台大电机毕业后，在加州柏克莱取得博士学位，而后任教于斯坦福，接着创办了 Atheros Communications，并且带领该公司在 2004 年成功上市的孟怀萦女士，她一开口却是说：

在我的创业生涯里面，创投是我最好的朋友。

如果你好奇为什么这两位创业者的创投经验会有这么明显的对比，答案其实非常简单，因为他们的创投，不是同一家创投。事实上，每一家创投，都不是一样的创投。

孟教授接着讲了她的募资故事，她说在 Atheros 团队决定要创业之后，他们前前后后见了超过 30 家创投。每个会议一坐下来，她噼头就说，我的公司五年内不可能赚钱，如果你们在找的是很快就有报酬的投资机会，那我可以马上离开，不用浪费大家的时间。一定要确认了对方可以接受这样的时程后，她接着才要开始介绍 Atheros 团队想要做的事情，然后让创投问她问题。而更重要的，在这些会议当中，除了创投问她问题，她也在问创投问题，因为 Atheors 团队知道，他们在找的不是资金，不只是资金，他们在找的是真正能够帮助他们的投资人。

而这件事情，其实就是大多初次募资者，最容易犯错的地方。他们往往误以为创投跟银行提款机差不多，基本上只要能够最快拿到钱，跟谁拿都一样。但事实上，跟谁拿的钱，其实才是最大的不同，因为当你跟某家创投拿了钱的那天开始，这家创投从此就成了你的股东。在大多数的国家，股东才是公司的实际“拥有者”，而经营团队只是受股东委託的“经理人”。所以对于公司的未来，团队有对股东负起最大责任的义务，而股东也有要求团队做得更好的最大权力，这个权力永远有效，直到他们不再是这家公司股东的那天，才会停止。

也就是说，当你跟某家创投拿钱的那天开始，双方的人生从此就绑在一起，少则几年，长则数十年，在这个过程中，你必须要对这位股东的权益负起全部的责任。听起来跟另外一件事情很像?没错，这其实就是一场“婚姻”。

如果你要取一个老婆，然后你的态度是谁能够最快给我 3,000 万嫁妆，我就取她，试问，这场婚姻有多大的可能会幸福?当然是微乎其微。选创投其实也是一样的道理，在谈到创业计画、投资金额等啦哩啦砸的细节之前，你必须要先确定的第一件事情，其实是“我喜不喜欢这个人”、“他有没有赢得我的尊敬”，甚至是“我能不能跟他一起工作”等，这些人跟人之间最最基本的问题。

所以你必须要跟很多很多创投聊，而且要聊很多很多次 — 相信我，这绝对不是浪费时间，因为好的投资人能够带来无限大的贡献，而烂的投资人会把你的公司带到地狱火坑里面。接着，你会开始发现其中有一些投资人是你比较喜欢的，这时候，在步入礼堂前，你要进一步从其他的角度了解他们。好消息是创投採的是多夫多妻制，所以要多了解一个投资人，最简单的方法，就是去跟他们过去投资过的团队们聊聊。

从那边，你将可以筛选出几个最值得邀请成为股东的创投，这时候，才是你使出浑身解数，想办法把这些人绑进你股东名单的时候。

就像每个创业团队都是独一无二的一样，每个创投的投资哲学、能力、关係、基金规模、处在的阶段，也都不一样。你必须及早把这件事情当做取老婆一样的终身大事去处理，在还没急着要结婚之前，就开始多与创投交往，才能顺利的在适婚年龄时，帮公司找到那些真正能够帮夫的老婆们。

就像孟女士说的一样，好创投，将会是你创业路上，最棒的朋友。