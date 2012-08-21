【创业学院】年轻创业者常犯的七宗罪

许多年轻人已经在创业的路上，一般来说既年轻又没经验， 比起年长的人更容易犯错，创业导师 Nick Tart 跟许多年轻人谈过以后，与人合作写了一本书《年轻创业者，你怎么比你的父母强?》在书里面，他总结了我们年轻创业者常犯的7宗罪。

1. 听别人太多 不相信自己的直觉

一路走来，我们习惯听信权威，这个习惯很难打破。

Tart访问的一个印度创业家 King Sidharth 在18岁的时候就成功了，但是他之前也一样得忽视自己的直觉来听年长之人的劝说，但这些显然被证明对Sidharth的创业是有抑制作用的。

而Tart自己还在初中生的时候，他就有了一个想法： Mandles “这些就像蜡烛一样照耀着我的生命。”即使那时他认为是杰出的想法，当告诉他的家人和朋友的时候，他们说这是愚蠢的想法，但Tart坚持了他的想法，一直 读那时的CNN内容知道最后他成功。Tart对 Sidharth赞不绝口：“那个小伙子真值得信任，他敢说敢做，相信自己的知觉， 比大多数人强多了。”

2. 不会管理钱

Andrew Fashion 是个卖机械火箭发射器赚了250万美元的年轻人，在22岁的时候花光了所有积蓄。“他把大多数的钱花在无关紧要的地方：美女、维加斯旅行、花哨的汽车和朋 友。”现在他老了，但他改过自新了：“现在FashionFashion有了一个新的投资计划。”

3. 没法集中注意力

访问很多企业家时他们总是很兴奋下一个目标，比如World Entrepreneurship Day 23岁的联合创始人Lauren Amarante，她在2010年4月在美国聚集了个来自35个国家的CEO，在这次成功的会议之后，她受到了各种各样的邀请和邮件，希望她去世界各地出 席会议。但是这让她无法专心她的本职工作， 所以有一天Amarante开始拒绝这些邀请，然后她的业务又变好了， 所以记住外界事情往往带来更多的是分散注意力而不是帮助。

4. 对自己的产品估价太低

很多人对自己的能力不自信，Jacob Cass是个20多岁的平面设计师。他有许多客户，因为他的费用不高，但是质量很好。最后他提高了自己服务的价格，反而他的业务做得更好了。较高的价格淘 汰的只是较弱的客户，这个不值得花太多时间，这样Cass就有更多时间去应付他的大客户、重要客户了。事实上，许多年轻人把自己产品看得不值钱，其实他们 比任何一代都聪明、接受的教育都多。

5. 不注重打造品牌效应

很多年轻人只关注执行一个想法，却忘了给产品一个标签。18岁的Alex Fraiser成功建立了一个博客，然后他陷入了可怜的品牌陷阱。因为Fraiser想 他的博客既然有了流量，就应该挂上Google Ads, 然后马上赚钱。这样丑陋的界面把客户赶走了。

6. 缺乏信任

Emil Motycka 从他的青少年时代就开修剪草坪，但他害怕雇佣任何人，所以最后他的业务陷入了停滞。

他每天花几个小时，每周割100多个草坪，因为他觉得客户的服务性很重要，他不想毁了这好名声。

7. 总爱拖拉

很多年轻人总是犹豫着是否应该马上开始创业，MissOandFriends.com 创始人Juliette Brindak 就是一个很好地例子，她11岁的时候就开始就创建了公司，八年后获得了1500万美元的投资，如果她等到现在创业，那她要等多久?

你每推后一年你就要损失一年的钱，越早让它见光，让错误出现得以及时调整，你越早获得成功。