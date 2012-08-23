【创业学院】创业做比说重要 你身边的10个低成本创业机会

很多人的梦想都是自己创业做老板，可大多数人却步于启动资金的不足。其实创业最重要的不是启动资金，而是创意，只要有个小创意加上与自己现有的资源和技能，你就能产生很多赚钱的想法。

你可能会觉得上面的文字是：“说”就天下无敌，“做”就有心无力，为了让你们都有心有力，接下来有10个低成本创业的例子，希望能够让你们都能成功做个小老板。

1、宠物保姆

很多主人都担心出去工作的时候，宠物自己留在家里。国外已经有了这项服务，在主人工作或者旅游的时候，就会雇佣宠物保姆照顾宠物。服务内容包含几小时的散步，喂食到几天的照顾。

2、专业购买狂

如果你擅长发现礼物和喜欢购物，那么你可以发展这个作为你的事业，帮助人们追踪任何物品，从绝版书，黑胶唱片，葡萄酒到古董车，收取的费用取决于物品的价值和所需的时间。

3、清洁公司

抓住人们都很懒不想做家务的心理，这门生意大有所为。召集几个好朋友，花个几千块在报纸登一个小豆腐块广告，然后就去清洁搞卫生了。

4、淘宝卖家

只要一台相机，合理的摄影技巧，和一个淘宝账户，你就能将产品放上网上售卖，要记住把成本、运费算好。

5、社交媒体托管运营

现在人人网、微博的影响力不容忽视，如果你热爱关注社交网络，那么不妨考虑一下，为当地的企业管理社交网络，推广产品、发布优惠活动、客户投诉、定期更新客户的新闻和信息，收取每个月固定管理费。(新浪微博的营销账户算是这类型的应用吧，就是太讨厌了点)

6、兼职秘书

很多小企业偶尔都需要专业秘书的支持，但专门雇佣一个秘书又有点浪费，于是这时候他们都想要请一个兼职秘书。只要你去企业做个一两年秘书，有了理论跟经验，这时候就能做起这门生意了，还能加入一个Skype号码(即时聊天软件、网络电话)，提供一个电话应答服务。

7、优惠卷服务

如果你喜欢散步，那么这个小事业是你的首选，保持健康的同时将超市、商店的优惠信息或活动记录好，给客户提供每天最新鲜的优惠信息。

8、人口追踪

如果你喜欢研究人口方面的工作，那么你可以作为一个族谱专家，帮助人们写族谱，研究、追踪失去联络的亲人或者先人，目前线上有很多族谱的网站在运行，应该可以帮助你的研究。不过要注意你居住的地区，有些工作内容是需要预先获得官方认定或证书的。

9、作家或者翻译

现在的时代是资讯爆炸的时代，如果你有写作的天赋，不妨考虑写文章或者博客，或者你在某个领域有专长，不妨考虑编写一个电子书。(例如，《迟到的间隔年》的作者就是边旅行边在论坛写游记，最后集结成册，在旅程的最后娶了一个日本姑娘，人生的赢家。)

翻译是一个挺不错的工作，一开始自己翻译一点小文章，然后到字幕组工作，就算到最后不能依靠翻译活下去，但写在简历上面，顿时简历都变得高级了。

10、园丁

如果你有一双巧手，如果你热爱花草，你就印刷一些传单、名片发放到居民区，重点在一些老人比较多的社区，他们可能没有体力去照顾花草了。

其实创业从周边的生活开始比较容易成功，因为跟其他地方相比，在这里你拥有最多的资源，其实上面10个小创业，都是发现市场空白——调用本身资源——创业成型这个模式。