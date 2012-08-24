【创业学院】90后创业存在的问题剖析

脑袋中有不停闪烁的创意点子，行动上有说干就干的勇气，90后正以一种势不可挡的姿态冲入职场;其中，不乏部分一毕业就选择创业的年轻人。

目前，佛山大学生创业孵化基地已有10个团队进驻，其中绝大部分都是90后的首次创业者。这个由政府搭建，给年轻人提供实现梦想的平台，却并非乌托邦般完美，创业的艰辛只有身处其中才能感受。累与泪中，有人选择了坚持，也有人选择离开。

【尝试】 创业比预想中难许多

立秋后的佛山，依然被高温笼罩，处于佛山大学生创业孵化基地中的禅城区网螺电子商务信息咨询公司的办公室却没有开空调。“我们一般是早上开窗通风， 下午热一点的时候开空调。”看到记者来访，何宇豪这个腼腆的大男孩不好意思地说，虽然基地提供了办公环境，但电费是要自己掏的，所以平时都是能省则省。

“创业其实没有预想中简单，好的点子需要推广出去，得到市场认可才算真的好;完美的计划实施起来可能遇到很多不可预测的小问题，这些都是创业之前没有想到的困难。”说起创业的经历，何宇豪这位2011年毕业的大男孩却首先长长地叹了一口气。

“第一次创业时还没有毕业，那时团购网站风生水起，就跟别人合作做团购，过不了多久就遇到团购网站的大量倒闭。” 何宇豪回忆，首次创业失败后，春节回佛山过年，遇到佛山大学生创业孵化基地启动，于是就跟同学再创立了现在的“网螺”。

“开始的时候设想一种新的商业模式，鼓励商家成为联盟相互获利。首先选择的是人流最旺的东方广场进行推广，但是即使费尽口舌去说服，做活动去推广，商家似乎都没有动力去配合发卡。” 何宇豪双手放在鼻翼两旁，无奈地说，“我想其中肯定有要改进的地方。”

短暂的接触中，何宇豪在创业中遇到的艰辛和无奈尽显无遗。而在佛山大学生创业孵化基地中，一毕业就选择创业的年轻人并非个别，他们几乎都是90后，心怀梦想，在现实中努力拼搏着。

在软件产业园8号楼的9楼，就是佛山大学生创业孵化基地。这里环境舒适，网络通畅，但创业是理想与实际不断磨合的过程，一关又一关的磨练，让这些初出茅庐的年轻人经常陷入思考中……

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为理想还是为生存?

动漫是不少90后的挚爱，孵化基地中的擎天动漫工作室，正是一家致力于企业宣传片、卡通形象设计等服务于一体的创意机构。兴趣跟职业结合了，但负责 人谭擎则遇到了一个现实的问题。“现在公司处于起步阶段，团队也面临着和大多数创业者一样的缺乏人才、资金等问题。为了生存，我们只能承接一些大公司的外 包业务。如此一来，就没有时间和精力去研发自己的作品。”

建议：先生存，再创新

佛山大学生创业孵化基地的创业导师肖志良建议，大学生创业前要先弄清楚三件事，第一是要选择自己“想做”的事情，很多创业者已经满足了这个要求;第二是要做“能做”的事。

大多数创业团队都面临团队人数比较少、实力不够的情况，这个阶段最重要的是先确定自己客户群体。“多做调研，主动上门”，在还无法独立打开市场的情况下，客户应定为一些大公司，为他们做服务;第三是要想明白哪些是“可做”的，也就是能赚钱的项目。