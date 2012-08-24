【创业学院】商业模式如何打动投资者

对创业者而言，如果无法以合理的价格给用户带来价值，那么业务很难成功。换句话说，如果仅仅提供最新的技术，或者仅仅基于减少全球饥荒的目标，那么企业无法发展。为此，创业者需要在商业计划书中明确自己的商业模式。

风险投资家Elizabeth Edwards在一本名为《Startup》的新书中给出了设计商业模式的建议。

对创业者而言，如果无法以合理的价格给用户带来价值，那么业务很难成功。换句话说，如果仅仅提供最新的技术，或者仅仅基于减少全球饥荒的目标，那么企业无法发展。为此，创业者需要在商业计划书中明确自己的商业模式。

所有创业者都知道这一点，但根据风险投资家的经验，大部分创业者可能很难充分考虑全部的商业模式要素。最常见的失败原因在于：创业企业提供解决方案瞄准问题，但在缺乏明确市场的情况下就推出产品。

在此基础上，创业者和投资者应当记住以下10点商业模式的要素：

1.价值主题

你满足了什么需求或解决了什么问题？价值主题必须明确定义目标用户、用户的问题、你独特的解决方案，以及从用户角度来看方案的优势。

2.目标市场

你面向的用户是谁？目标市场是一个用户群体，你的企业将通过营销和销售产品来吸引这一用户群体。这一用户群体应当具有特定的群体特征，并且愿意购买你的产品。

3.销售营销

你将如何覆盖用户？口碑营销和病毒式营销近年来很火爆，但对新业务来说不合适。请明确定义销售渠道和营销方式。

4.生产

你如何制造产品和服务？一般的选择包括自主制造和外包等。这里关键的问题在于推向市场的时间和成本。

5.发布

你如何发布产品和服务？一些产品和服务可以通过在线渠道销售和发布，而其他一些则需要多层级的分销商、合作伙伴和增值经销商。需要确定，你的产品面向本地市场还是国际市场。

6.营收模式

你如何赚钱？这里的关键点是向自己和投资者解释，你的价格和营收流如何覆盖所有成本，包括经常性费用和支持费用，同时仍能获得不错的回报。

7.成本结构

你的成本是哪些？新的创业者通常会专注产品的直接成本，而低估营销和销售成本、经常性成本和支持成本。在这方面，需要利用类似公司的已发布报告来对比。

8.市场竞争

你有多少竞争对手？没有竞争对手或许意味着没有市场，而超过10家竞争对手则意味着市场已饱和。需要从更大的范围来思考，而用户总是有自己的选择。

9.独特卖点

你如何使产品或服务差异化？投资者需要一个可持续的竞争优势。短期的打折和促销并不是独特的卖点。

10.市场规模、增长率和份额

你的市场总规模是多大？在增长还是萎缩？你能从中获得多少份额？风险投资家青睐能实现两位数增长率的市场，而市场规模应超过10亿美元，企业应当获得两位数比例的市场份额。

总之，投资者希望更好、更早地理解你的业务模式。他们不需要你说大话，例如在讨论时只吹嘘你想要赚多少钱，以及你想要获得多少用户。这样说只会让投资者和你自己失望。

在商业计划书中，提出具有竞争力和投资潜力的商业模式是第一步。没有商业模式，你的创业只能是黄粱美梦。