2012创业趋势：宏观经济面欠佳四大领域备受关注

2012年，尽管有经济危机笼罩上空，但创业邦“创新中国”的赛场火爆程度却有增无减。创业投资领域会不会受到宏观经济面的干扰？哪些行业可能会异军突起？在这种经济层面下，投资大佬们更加青睐哪些行业？

2012年8月23日，在创新中国的第一场专题讨论上，众多投资天使和投资大佬齐聚一堂，针对“2012创业趋势、投资热点”进行了讨论。参与圆桌 论坛的嘉宾包括清科集团创始人、CEO兼董事长倪正东，君联资本董事总经理陈浩，浙商创投执行合伙人刘冬秋，红杉资本中国基金副总裁曹毅，鼎晖创投合伙人 黄炎，启明创投主管合伙人邝子平，DCM董事合伙人林欣禾，高原资本董事总经理涂鸿川以及IDG资本合伙人章苏阳。

在经济不景气的情况下，不少嘉宾表示非常看好TMT、清洁技术环保、健康医疗、消费服务四大领域。

宏观经济面欠佳，不尽是坏事

经历2000年经济不景气的章苏阳谈到，即使在市场环境非常不稳定的情况下还是有很多机会。他给创业者鼓劲说：“尽管现在情况比跟前两年上升速度慢 些，但是也不至于差到什么程度。”据章苏阳观察，投资人和创业者现在基本上趋于更理性，更理性的时候就能够产生更好的结合体。这样投融资环境也更理性。”

曹毅非常认同章苏阳的观点，他说“不管宏观环境怎么样，创业者的能力和心态最最重要的。今年很明显的感觉到中国创业者在心态和能力上都有非常明显变成熟。”

毋庸置疑，2012年宏观经济环境欠佳。刘冬秋认为，越是在经济形势不好时，越容易发现真正好的企业家。涂鸿川坦言，他明确感受到今年上半年投资人 心态和创业者心态都非常理性，“我觉得这种心态是近两、三年来最好的一年，甚至是之前难以替代的。今年没有以往的恶性竞争，互相挖脚的现象也少了”。

据陈浩介绍，尽管客观环境不好，对企业有一定挑战，但他认为这正是磨练企业的最佳时机。今年，让林欣禾最为高兴的是，尽管宏观经济面不景气，但他投资所有的公司都存活下来。邝子平透露，他们今年上半年还收获了一家上市公司。

哪些细分领域依然备受关注？

DCM涂鸿川重点关注TMT领域，现在更多关注包括旅游、医疗等在内的线下领域。从今年预算来看，他们下半年的目标是投两、三家企业，希望均出自创新中国的舞台。

陈浩介绍，他们一直关注TMT、清洁技术环保、健康医疗、消费和服务四大领域，其中，健康服务类和医疗器械为两大重点关注的板块。

林欣禾今年可能会比较注重在无线网络，他说：“希望在创新中国上选择两个消费领域的项目。在经济景气不太好的时候，可能一些品牌的消费品可以比较保守的”。邝子平主要分为互联网和消费两个团队，现在开始关注IT、医疗、清洁和再生能源领域。

据刘冬秋介绍，浙商创投去年做了天使基金，投资了一些比较偏早期的项目。他表示，希望在创业邦这次活动里面能够投到3000万甚至更多的金额。浙商 创投的投资方向比较灵活、多元化，没有特定领域。但关注较多的是文化、高科技、先进制造业、传统高端制造业。未来，希望在医疗方面能够加大投入。

据章苏阳介绍，IDG团队内部分为五大类，其中，TMT、消费、医疗健康、清洁能源为重点投资领域。红杉资本从2005年开始，便一直关注TMT、消费、医疗、新能源四大领域。TMT投资额和投资数量占35%左右，消费领域在30%。

曹毅介绍说，红杉从2005年TMT、消费、医疗、新能源四大领域，此外还包括一些杂项。TMT投资额和投资数量占35%左右，消费领域在30%。

建议创业者：存足“粮食”过冬

黄炎给创业者提出良好建议：第一步，企业应该做好跑“马拉松”的长期准备；第二、“穷则思变”，尽管环境困难反而容易思考、创新；第三、梦想必须非常远大，但手头事情必须要做扎实。

邝子平给与参赛者两大建议：第一、要沉着应战，把最短时间、最清晰地讲清楚产品、服务等；第二、好好把握创新中国两天的比赛，不一定第一名就一定能拿到以后的融资，很多不一定得前十名的创业者们都会有投资机构联系的机会。

倪正东在专题讨论结束前给与可能不能获奖的企业以慰勉。他告诉创业者，清科集团在2000-2005年，曾经帮几家公司融资，尽管未融到资，但现在 已经上市。2005-2006年，他们曾投资过几家受VC热捧的公司，但后来都死掉了。“创业不是百米赛跑，而是一场长跑，跑到最后剩下来的就是最优秀 的”。