【创业学院】破解小微企业融资难的策略选择

地方政府在对金融机构实施支持地方经济发展信贷考核奖励政策时，要单独明确小微企业贷款的考核奖励办法，并将奖励落实到具体的信贷经办人员，不能只将信贷考核奖奖给金融机构的班子成员。

小微企业是国民经济的重要组成部分，但融资难的问题制约了其健康发展。据调查，湖南省益阳市只有5%的小微企业贷款需求能够获得满足，超过90%以 上的小微企业融资不足或融不到资，小微企业融资缺口在80%左右，短缺的资金主要依靠自有资金和民间借贷来解决。“不借高利贷活不了、借了高利贷活不 长”，已成为小微企业借贷度日的真实写照。分析小微企业融资难的症结并破解之已成当务之急。

小微企业融资难的原因

小微企业融资难的原因有：

第一，垄断性银行组织体系和垄断性利差保护生存的制度性缺陷，制约了小微企业贷款的可获得性。在垄断条件下，国有商业银行单纯向有国家信用作担保、 短期风险较小、综合收益高的大企业、大项目“规模化批发”长期贷款就已有足够的利润空间，便不愿向融资“期限短、频率高、需求急、金额小”的小微企业发放 “零售”贷款，从而导致信贷结构失衡。

第二，商业银行的“重大轻小”纵容了其放贷的惰性，加剧了金融信贷资源对小微企业的“挤出效应”。国有商业银行出于集约经营和防范风险等考虑，不断 收缩县域经营网点，在企业年产量、销售额、资本金等方面不断提高贷款准入门槛，并进一步上收信贷审批权限，导致国有商业银行信贷决策权大多集中在总行和省 分行，很多县(市)支行只能开办存单抵押贷款和金额很小的个人经营性贷款业务。以益阳市为例，该市2011年贷款净增500万元以上的客户有95户，贷款 净增额46.1亿元，占新增贷款的83.6%，前10户贷款增额达到26.2亿元，占新增贷款的47.5%，贷款主要集中在核电和基础设施建设项目，两个 项目占新增贷款的35.6%。

第三，商业银行贷款审批程序烦琐，中间收费环节过多和收费标准过高，导致企业融资成本高企并抑制了贷款需求。国有商业银行新增贷款、转贷基本要经过基层行、二级分行、一级分行层层审批，有些项目还需总行审批，审批程序和环节较多，贷款决策链长,且贷款中间环节多、费率高。

第四，信贷激励约束机制不健全，有效抵质押物难以落实和担保难制约企业融资。一是信贷激励约束机制不健全。一方面，商业银行对信贷人员实行严厉的贷 款终身责任制，为了规避风险和责任，信贷人员对小微企业产生了“多贷不如少贷、少贷不如不贷”的惧贷心理;另一方面，信贷正向激励机制存在偏差，如不少地 方政府对金融机构支持地方经济发展发放的信贷奖金中，要求把奖金总额的50%奖给金融机构的“一把手”，50%奖给班子其他成员，鲜有或没有奖给直接办理 信贷业务而承担“无限”风险的信贷人员，影响了其营销小微企业贷款的积极性和主动性。二是有效抵质押物难以落实和担保难制约企业融资。

第五，社会信用基础薄弱，降低了银行对小微企业放贷的积极性。一是企业会计报表失信。二是企业逃废银行债务时有发生。三是金融案件执结率不高。据益 阳市中级人民法院统计，全市各金融机构20072009年共向各级人民法院提起诉讼案件763件，涉及金额3.74亿元，已结案708件，到位资金 2.69亿元，金融部门有1亿多元资金因无法执结到位而打了“水漂”。四是大部分银行缺乏专门对小企业的信用评级系统，制约了银行对小微企业的信贷授信。 调查中仅有建设银行单独设立了小企业信用评级系统。