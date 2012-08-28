【创业学院】无压一身轻 学生创业渐成风尚

贾森 沙阿(Jason Shah)创办INeedAPencil.com时，还是美国佛罗里达州新士麦拿比奇(New Smyrna Beach)的一名15岁的高中生。该网站提供免费网络课程以帮助学生通过美国大学入学考试SAT(学术能力测试)。

2005年，沙阿在访问一个中学班级时亲眼见证低收入与考取大学之间的关系后，就决定做些什么。

沙阿称：“荒唐的是，需要最多资源的学生获得的资源却最少，我希望改变这种状况。”沙阿在父母提供的1万美元和一位精通技术的朋友的帮助下创办了INeedAPencil。沙阿在2007年考入哈佛大学(Harvard University)后，利用赞助以及自己在一场学生商业竞赛中赢得的1.5万美元，继续扩大网站的规模。大学以及奖学金项目推广该网站的回报是在该网站获得醒目位置。目前大约有5万名学生使用INeedAPencil.com。去年沙阿将该网站卖给了非营利教育机构CK-12 Foundation。

越来越多的志向远大的学生创业者受到社交媒体提供的机遇、毕业生就业市场低迷和榜样人物马克 扎克伯格(Mark Zuckerberg)的激励，沙阿就是其中之一。扎克伯格在上学时创立了Facebook。

学生时代不用做出人生的重大决定，因而可能是创业的理想时期。沙阿表示：“大学可以说是创立一家公司的最佳时期——资源丰富，无家庭负担，许多人愿意帮忙，几乎没有现实生活的烦恼。”沙阿目前是Yammer的一位产品经理，并为初创企业提供顾问服务。

数字化交流所带来的便利也是一个有利条件。创办Enternships.com、在牛津大学(Oxford university)念书的拉杰卜 戴伊(Rajeeb Dey)表示：“社交媒体让学生们能够有效地免费宣传他们的企业并延揽到业务。”Enternships.com帮助学生找到实习和工作机会。

作为牛津大学学生创业协会会长，戴伊在亲朋好友的支持下创办了该网站。Enternships.com有8名全职员工，大约4000名客户使用该网站。戴伊如今依然是主要股东。

随着学生越来越多地表现出在大学期间创业的兴趣，一些机构开始为他们提供支持。芝加哥的“大学创业家组织”(Collegiate Entrepreneurs’ Organisation)等非营利机构为美国、加拿大和波多黎各的大学校园里崭露头角的创业者提供社交机会。“大学创业家组织”由以前的学生创业者创办。该组织在其年度会议上创立了最佳商业计划书奖，奖金1.5万美元。

“大学创业家组织”运营总监凯蒂 索娃(Katie Sowa)表示：“在过去两年里，我们的会员增加了20%。创业不仅是趋势，而且正成为所有专业的学生的切实可行的职业道路。”

英国的“大学创业者全国联盟”(National Consortium of University Entrepreneurs)是2008年由12家大学企业协会共同创办的。赞助者包括微软( Microsoft)和伦敦城市大学商学院(London Metropolitan Business School)。“大学创业者全国联盟”为学生们提供与其他大学创业者交际的工具。

学生创业家一旦离开学校，不一定全职经营他们创办的企业，甚至完全与其脱钩。

美国斯坦福大学商学院(Stanford Graduate School of Business)职业管理中心主任普林 赛格威(Pulin Sanghvi)表示：“对创办公司的学生而言，获得MBA学位或在另一家公司工作具有巨大的价值。通常而言，创立这些公司的人们最终不会经营它们。”(译者/邹策)