【创业学院】美国创业者10美元搞定政府

一个帮助你处理来自政府监管的麻烦事的新网站。

在制定商业计划、拿到贷款和投资后，创业者还面临着一个重大挑战：监管手续。这对室内装修公司来说可能是若干许可，对汽车修理厂来说则可能是填写、公证并向有关政府机构提交超过12份文件。

成立于加州圣莫尼卡的License123.com网站提供10美元服务，帮助创业者在开展业务之前找到、完成并提交所有必要的业务牌照和许可证申请表格。用户登录后，选择自己所在的城市、行业和业务类型，该网站就能收集到所有开展业务需要的手续，并以易于阅读的形式为用户提供报告，报告中包括需要填写的表格、填写说明和续期的时间表。

这项服务让创业者避免了由于漏填表格而遭受的罚款(最高可达2500美元)。“填写申请表是一个艰难的过程，因为没有统一标准，”License123的CEO杰森·纳扎尔(Jason Nazar)说：“你需要的执照和许可证是由你所处的城市和业务类型决定的，因此每个创业者要处理的表格几乎都不一样。”

艾米·伊森伯格(Amy Isenberg)在洛杉矶开了一个卖熟食的小摊，她很开心的说：“给我印象最深的是，在所有可下载的许可证申请表顶部，License123给出了我为什么需要该许可证的简要说明，减轻了我不必要的猜测和担心。”

纳扎尔说，随着公司商业模式的调整，10美元的价格将成为过去式。所以创业者最好现在就采取行动，不然以后就要支付更高的价格。但无论将来价格如何，纳扎尔保证它会大大低于每小时250美元的商业律师费。译 |万婧