【创业学院】初创企业最容易犯的十个用户体验错误

受限于人手与优先级，初创团队最容易忽略的有哪些：可扩展性?设计?开发逻辑?也许用户体验也是决定产品成败的重要一环。

这篇来自.net magazine的文章向我们揭示了创业团队最容易犯的一些用户体验错误。

“怎样才能提升我的网站(或应用)的用户体验?” 这是一个即常见又没有标准答案的问题。特别是对于初创型团队及产品来说，这个问题所涉及到的影响因素更是多种多样。

幸好，有一些实践准则可以帮助我们朝着正确的方向前进。在本文中，我们将了解一下初创团队在塑造产品体验的过程中有可能犯下的错误，以及怎样避免这些问题的发生。

为什么初创型团队要特别关注用户体验

良好的用户体验可以增加用户的满意度，提升产品自身的质量及形象气质，进而推动你的业务更好的向前发展。如果你有一款能够让很多人都乐于接受的产品，那么市场推广方面的工作将会变的轻松很多。

另外，体验度良好的产品也可以极大的降低客服方面的成本，同时还能帮助你的团队或公司建立正面的公共关系影响力，为将来的业务发展奠定坚实的基础。

反之，糟糕的用户体验将对初创型团队及产品造成巨大的负面影响。坏消息会像野火一样蔓延，如果用户不开心，他们会将负面的口碑传播开来，在严重的情况下，你的产品将难以翻身。

我很喜欢创业达人Dharmesh Shan的一句话：“不要试图讨好用户;重要的是通过产品塑造开心的用户。”

从一开始就通过良好的体验使产品在用户心目中树立起正面的形象，这比先让用户不满，随后试图改头换面来说要容易的多。良好的用户体验绝不是巨大的投资或大规模的客户服务团队所能定义的，它是一个围绕着产品周期的自始至终的概念，它是一种态度和文化。

UX(用户体验)与客户体验

聪明的团队会时刻将客户价值放在核心位置，并通过一套完整的体验策略来对其进行深入挖掘。这套策略涵盖了用户体验、品牌与市场推广等诸多方面，旨在为客户创建全方位的独特体验模式。

过去，很多以线下业务为主的公司都错误的认为，即使他们的网站不那么好用也不会有多大问题，毕竟线下才是重点。如今，这种观念已经很难站得住脚了，因为用户和公司之间的每一个接触点都会关系到整体意义上的客户体验。在这个充满竞争的市场环境当中，很多新玩家都会瞪大眼睛在那些用户体验还没有被真正做到位的领域当中寻找机会进行突破。

能带来独特的客户体验的产品通常是非常优秀并且能让人们觉得惊喜的。我们能够想到的包括Ocado、Apple、Innocent Drinks一类的大公司，以及moo.com(提供在线打印服务)、graze.com等初创团队，他们有一个共同特点，那就是对其自家产品的热爱与激情，以及对核心客户价值的把握。

下面我们将进入正题，来看看初创团队在产品体验方面有可能犯下的典型错误。

1.良好的体验，错误的产品

正确的产品应该具有简单、专注、符合业务模型等方面的特质。很多网站和移动应用都拥有漂亮的界面、出众的交互模式，但当你产生兴趣并深入了解时，就会发现其实他们并不能为用户带来很明显的使用价值。问题在于，要么这款产品所面向的并非某种大众化的需求，要么就是它所提供的解决方案本身有问题。要打造优秀的用户体验，我们必须在具体的设计工作展开之前首先确保产品自身的方向是正确的。

2.UX工作切入过晚，执行迟缓

包括用户调研和竞品分析在内的用户体验设计工作应该在产品初期就跟进到项目中来，这将有助于产品方向的探索以及产品概念的挖掘。另外，初期的产品原型及可用性测试还可以帮助我们尽早发现产品功能和交互模型等方面的潜在问题，减小在后期重新设计甚至推倒重来的风险。

尝试使用“精益用户体验”的思维方式，从用户的需求和使用情境出发，围绕着最核心的用例来构建最小化的产品功能，保持迭代，快步向前。这将帮助初创团队以最小的成本、最高的速度进入市场。

3.缺乏明确的价值主张

要在产品和用户之间建立健康持久的关系，我们首先要站在产品的角度，以正确的方式发起和用户之间的“对话”。如果不能在几秒之内有效的吸引用户的注意力并让他们了解重要信息，那么他们很有可能无法真正的转化为客户。创建简单清晰的价值主张不是一件易事，不过一旦你做到了，它就可以帮助你在最短的时间内向用户呈现产品的核心要素，使用户了解到你的产品与市场当中的同类应用之间的区别。

撰写价值主张的文案时，试着从用户的角度出发，想想他们能够从你的产品当中获取怎样的价值，完成怎样的目标任务。价值主张的目的是在最短的时间内让用户对你的产品产生概念并希望继续进行了解，所以你要尽量保持文案的简短易读。

4.缺乏专注

初创型团队很容易走入的一个误区，就是希望在短时间内做过多的事情，具体来说，就是把产品功能打造的太多太滥。试着将注意力集中在某个或某些点上，这将更有助于体现产品的核心价值，使其能够更容易的与目标用户进行沟通互动。大而全的产品，最终很有可能无法真正满足任何一个用户群体的需求。

以Dropbox(文件储存分享)和Instagram(照片分享)这样的应用为例，他们的成功离不开专注，也就是在一件事上做到极致。这绝没有听上去这么简单，很多时候我们需要面对的是外在的影响因素，例如用户的呼声、投资人或内部决策人员的“建议”等等。有时我们必须懂得说“不”，同时还要学会必要的沟通能力，使自己的设计决策得到支持和认同。