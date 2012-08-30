不为人知的硅谷：创业公司很难成功！

美国著名科技博客撰稿人尼克·奥尼尔(Nick O'Neill)近日撰文称，硅谷中有很多公司会倒闭，人们只是喜欢无视这一点，因为只有胜利才会让整个硅谷第一眼看起来极具吸引力。

以下是这篇文章的全文：

美国科技博客TechCrunch前资深编辑、现为科技博客Pandodaily创始人、首席执行官兼总编辑的萨拉·莱西(Sarah Lacy)称，购雇是一种发薪日贷款(也称薪水预付或者工资抵押贷款，由放贷人提供小额、短期、无担保贷款，借款人以此维持下一个发薪日前的开销)计划，我不得不对此持反对意见。下面让我们来看看一些事实，虽然这些都是枝节问题，但却对莱西的整个主题形成了反驳：

——并非所有失败的创业公司都被购雇：我曾与数不清的企业家交谈，这些企业家已经关闭了自己的应用。你之所以没有看到相关报道，是因为主要的科技博客并不经常讨论这个问题——那不是件好事。

——投资者并非寻求1倍的回报率：风险投资者不会为购雇交易而庆祝。能拿回你的钱比根本拿不回钱更好?当然如此，但所有已经投入到创业公司中的资金都拥有机会成本，而如果你运营下的创业公司将被购雇，那么就不会给投资者带来任何好处。

——你能说出多少桩著名的购雇交易?你能数出多少桩金额达到10亿美元级别的并购交易?被购雇不会让你名声远扬。正如莱西所指出的那样：“(被购雇者)是那些产品行不通的公司。”投资者下次还会给你投钱吗?有此可能。但我可以保证，他们更愿意给Instagram的创始人开出一张支票。

——客户憎恶购雇交易：如果你去看一下HackerNews有关并购交易的评论，那么就会发现这些评论基本上都在说同一件事情：“好吧，我最喜欢的产品之一将会停止所有开发了。”换而言之，你正在抛弃自己的愿景，因为它失败了。这不值得庆祝。

每天都会有公司倒闭，而莱西看起来就是没能看到这一点。如她所说：“合理的经济将让这些公司倒闭，然后所有人都会争抢着去聘用人才。”情况确实如此!

亚马逊的计谋

有一天我在野外烧烤时，有一位公司创始人给我讲了一个故事，内容是亚马逊如何用计摧毁了他朋友运营下的一家公司。这家公司表现不错，因此亚马逊与其进行了接洽，提出了一份收购要约。这家公司的创始人感到非常激动，决定放弃进一步的融资活动，接受亚马逊的收购要约。

然后，双方之间的谈判进行了一段时间。到最后一刻，亚马逊撤回了要约，然后这家创业公司就在实际上倒闭了。亚马逊候在这家公司的办公室门口，为其软件工程师们准备好了豪华轿车和合同，等着他们抱着箱子走出来。

另一位遭遇不幸的创始人

有一天我跟一名风险投资者交谈，对话中谈及他所投资的一家公司。他告诉我说，这家公司的创始人是如何彻底搞砸了一项并购交易。就在并购交易完成的前一天，这位创始人出门庆祝，喝得酩酊大醉。然后他开始发布Twitter消息说，那家将会完成这项并购交易的收购方公司有多么愚蠢。然后，收购方撤回了要约。

扯谎的媒体

你可能会在媒体上看到，有关这些并购交易的文章会将其说得像是巨大的成功。但在事实上，这些文章只不过是为创始人和投资者们保全基本的颜面。创始人们看起来精神奕奕，就像是他们取得了很棒的成功;投资者们看起来也状态良好，因为他们的投资取得了胜利。但这些文章都是在扯谎;当你开始相信这些文章时，就会写下象莱西那样的文章了。

被购雇的公司是那些拥有最好的团队(而且规模不大)的公司。但每有一家公司被购雇，就有10家公司很可能正在挣扎求存，而且很可能倒闭。硅谷中有很多的公司倒闭，而我们只是喜欢无视这一点。那是因为，只有胜利才会让整个硅谷第一眼看起来极具吸引力。