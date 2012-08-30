盘点欧美9大医疗创新服务和产品

改革开放以来，住房、教育和医疗制度的改革效果如何，我不敢妄论，但一个不争的事实是：住房、教育和医疗已经成为压在我们头上新的“三座大山”。医患纠纷、医生吃回扣、天价药单层出不穷。如何提高医疗保健水平，切实为老百姓减少负担是政府部门不可推卸的责任。市场化也是一个解决途径。 Bukop.com注意到西方国家的一些创新性的服务和产品，现呈现给大家，看看对您是否有所启示。

1、iRound网络社区帮助医生救死扶伤

在线社交平台iRounds给医生们提供了一个实时交流的场所，可以讨论病例，征求意见，咨询其他各科医生的建议等。一名医生在使用此平台咨询其他医生的意见时，可以事先查看他们发表了什么文章、有什么专长、获得了什么资格证书和执照等等，从而确定与哪位医生互动交流。iRounds平台是由最大的在线执业医生网络Doximity发起的。因为遵循HIPAA法案(规范医疗电子数据交换的法案)，并且只有经过Doximity认证的医生和医学专业学生才能参与，所以iRound平台是非常安全的。