【创业学院】创业路上凝聚的7大智慧结晶

上星期温哥华GROW 2012大会召集了各地的创业明星与Eventbrite、Zite、Paypal等知名企业的领导人。众多创业者、企业领导人以及资深投资人在这里相聚一堂，探讨了创业路上不可不知的那些事儿，大致可以总结下面这七个来源于成功创业编年史上的智慧结晶。

1、不要消极烦躁：创业者必须带着感情做项目，这是众人皆知但最容易被忽视的道理，如果你不相信自己开发的产品，还能拿什么来要求投资者或报道媒体关注它? 硅谷著名天使投资人戴夫·麦克卢尔(Dave McClure)就呼吁创业者，要对自己的产品充满信心，切忌以烦躁消极的姿态面对创业。

2、创建好产品不是唯一的重点：从一开始你就必须熟知自己的商业模式，太多的创业公司都在创造了一个伟大产品之后，才试图找到切合产品的盈利模式。投资者认为这完全就是本末倒置之举，有了好想法的同时还要结合现实，找到适合自己项目特色的盈利模式。产品再好也要有盈利的支持，投资者看重的是投资收益，而不是一个伟大而孤立的产品。

3、在创建出成果前，不要信口开河：如果你在对外推广的时候已经把产品创建好了，那你赢得投资的几率将大幅提升。BOX的首席运营官Dan Levin在会议中指出，想成功就必须付出行动，你要把自己的想法变成现实。纸上谈来终觉浅，创业者只有实际做出一定的成果之后，才能赢得别人的青睐。可以宣传与众不同、大有前景的创业想法，但你必须兑换自己的承诺，把它做出成绩来。

4、不要害怕别人的质疑：在你创业起步的时候，周围肯定会有质疑的声音，甚至有人会觉得你自认伟大的创业想法很荒谬。但是只要你对这个市场有信心，也确实做了一定的调研工作，又何尝不是一个施展才华的机遇呢?你大可以看看现在的企业名流、创业大家，当年的他们又有谁没受到过类似的质疑。所以不要害怕别人的指手画脚，只要你对自己的项目负责，很有可能下一个创业成功案例就是你了。

5、谢绝空口无凭的合作或并购：创业是一件很严肃的事情，所以奉劝那些创业者不要太天真。Zite的首席执行官Mark Johnson(最近以2000多万美元的价格将公司卖给了CNN)在会上表示，在公司兼并和收购的业务领域上，如果你不想两手空空地等待那些没有兑现的承诺，就要制定严格的规章制度，该有的纸质合同、协议等都是不能省略的。

6、雇佣黑客、三寸不烂之舌和潮人：我们谈到技能和个性的时候都更侧重于建立一个团队，想创建优质的团队就必须汇集三个主要的类型：黑客用高超的技术做产品，三寸不烂之舌把产品很好的推广出去，潮人可以利用自己独特的美感来包装、美化产品。不同技能和性格的人才聚集到一起，可以进行互补，给公司带来意想不到的爆破力。

7、超越硅谷的局限：这次在温哥华举办的会议可以很好地证明，硅谷并没有在创新或投资领域进行市场垄断、西雅图、温哥华以及太平洋西海岸都充满了熙熙攘攘的创业想法，投资者和羽翼未丰的公司必须超越唯我论，相信自己不管在哪儿都能创造出惊人的梦工厂。拥有超越硅谷的信心和决心，用出众的执行力来实现自己的抱负。