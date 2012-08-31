【创业学院】创业的十大黄金法则

规则1：生意从小做起，不要因小而不为。

规则2：善于发散思维，不断寻找商机和关系。

规则3：坚定信念，切勿盲目跟风。

规则4：没有十全十美的准备，准备有一半的把握时开始执行。

规则5：成本控制到每一分钱，盈利增加到极限。

规则6：用人不疑，该放权时就放权。

规则7：成本控制到每一分钱，盈利增加到极限。

规则8：不屈不挠的战斗意志。

规则9：创业要有好创意，要善于发现别人不注意的商机。

规则10：准备到有一半的把握时，就要开始去做了，十全十美的准备是不可能的。