【创业学院】企业衰败前的五大特征

我很喜欢和有激情的企业家交流。因为和这样的企业家交流，双方大脑的转速都很快，信息量很大。一杯茶，就可以将天下竞争谈的透彻，真是痛快。而和没有激情的企业家交流，往往错位很大，及时鲍鱼茅台，也是索然无味。

我也很喜欢和有激情的企业打交道。因为这样的企业大多团队劲头足，执行到位，敢闯敢干，先公后私。给这样的企业出战略和战术，一般情况下都可以在市场上获得超越想象的胜利。

我曾经非常看好几个企业家和企业，然而，却发现这些企业家和企业在最近两年有点廉颇老矣的感觉，企业家失去了创业的劲头，企业失去了创业的文化。如果这些企业不加以快速改变，则很有可能快速衰败。我根据自身15年和企业打交道的经历和经验，给企业家和企业一个自检的机会。

特征一：只开会不决策。

有激情的企业家都有一个共同的特征，就是决策力。这个决策是既快又准。而要达到这个能力的核心是要抓住事物的本质和重点。我看到无数没有激情的企业家天天主持会议，天天研究的同样的问题，而天天都没有结论。更有甚者，还有企业家在中层会议上给下属读报纸浪费时间。

如果你整深陷在文山会海中，那你就一定是进入了一个正在衰败的企业。如果你是企业家，天天在开会，那你就一定是在给企业的衰败注入基因。

特征二：无大将可用。

“千军易得，已经难求。”这是中国俗语，也是一个颠扑不破的真理。如果你的企业做大了，10个亿、20亿，甚至上百亿或几百亿，如果你找不到大将可用，那你就距离失败的时间不短了。

三国时候，“蜀中无大将、廖化做先锋”的故事正在中国很多10-50亿左右的中型企业中蔓延。很多老板还沾沾自喜说自己年轻能干，却不知道自己已经 成了企业发展的最大障碍。因为这样的老板虽然能力很强，但是在没有大将的情况下，往往战略清晰，战术失误。更可怕的是，在这样的企业中，就像三国时候没有 人怀疑诸葛孔明一样，老板的旨意成了企业的发展方向，最终会给企业造成失街亭的危险。

没有大将，企业就没有跨越发展的机会。

特征三：中层无能。

比没有大将更可怕的是企业的中层没有思想、十分无能。在我走过的企业中，中层无能的企业至少在中国占据60-70%。很多人都在研究中国企业平均寿命只有4-5年，却不知道，80%的企业失败都和中层无能有关。

三鹿的失败，很多人说是质量问题，而熟悉三鹿的人都知道，是中层问题。中层是市场到高层的连接带，也是执行和解决市场问题的核心力量。如果这个层级出现问题，可以说，企业距离关门的日子就不远了。

特征四：一线腐败成集团化。

在一个中国式的企业生态中，腐败似乎已经是一个普遍的问题了。如果一个企业家遇到了正直的大将和中层，那么我告诉你，你肯定是祖上显灵了。

在快消品领域，腐败很常见，有和经销商吃公司费用的，有兼职给别的企业打工的，有自己开店的，有费用作假的，有内外勾结的等等。

我曾经服务的一个企业，他的大区经理统领着几十名业务。这些业务一方面在给自己所在的企业服务，一方面在给大区经理开的商贸公司服务。在市场上，业 务员们叫大区经理大哥，看上去十分亲热，为什么，因为他们都尝到了甜头。一方面他们可以在大区经理的庇护下在公司多报销一些费用，一方面可以在给大区经理 的商贸公司的服务中多一份提成。

其实，这个并不可怕，可怕的是这个大区经理的做法全公司人都知道，唯独企业家老板不知道。让我担心的是，如果这个企业的其他大区都在学这个大区经理，这个企业会怎么样。

特征五：老板爱听奉承。

春秋五霸之首的齐桓公是怎么死的?很多人都知道他叱咤风云是个优秀的山东企业家，没有人知道他就是因为喜欢听奉承，最终被宦官专政的。最后，一代霸 主被宦官关在皇宫的一处住所饿死了，但是看门的士兵因为惧怕宦官都不敢给霸主吃的。直到霸主饿死了，发臭变成蛆虫爬出来，人们才知道真相。

说句实在话，今天成功的企业家中，谁不爱听奉承?问题是，多数成功者能够分清楚什么是由衷的赞美，什么是奉承。

喜欢奉承的老板的下属一般有三个目的：一是从你那里要拿到利益;一是要给你进谗言;一是要架空你。可以说，我认识的老板中，瞎子的有不少，聋子的也不少，原因是什么?是因为他被无形中架空了。这样的企业未来在哪里?齐桓公的案例摆在那儿，希望能够引起企业家的重视。