【创业学院】中国创业VS美国创业

长城会近日举办了一场“揭秘硅谷移动互联网创新之源”的线下沙龙，邀请了三位对中美市场都非常熟悉的嘉宾，包括IDG资本合伙人李骁军、第一财经日 报驻硅谷记者骆轶航、在海外拥有千万用户的消费级软件万兴软件副总裁傅宇权，就国内国外的创业大环境，市场及创业者进行了探讨，在此摘录部分分享。

IDG资本李骁军：重创新与重运营

硅谷，是从0到1，把一件事儿从没有做到有;我们是从1到N，把事情又扩大了一下，这里面有很多深层次的原因。

另外，国内任何一家公司，都会去讲我们怎么运营，怎么让产品落地，在硅谷好像没有听说。他们都是通过互联网，用技术实现，我们从头到尾就是干人工的事儿，这也是我们的文化。

第一财经周刊骆轶航：年轻创业者的风格已经越来越接近硅谷

第一，很多事情在中国没法儿通过技术去解决，比如我们需要人去维护数据中心，这是因为没有一片靠谱的云可以在中国用。微软的进不来、Google的进不来，百度云、盛大云、阿里云，如果他们的人坐在这儿，你问他们靠谱吗?他们自己也不敢说吧。

包括销售这块，虽然一直在压缩人手，但很多事情还是没法儿通过自动的方式来做。哪怕是一家尽量摆脱，在文化和组织架构上向硅谷前沿靠拢的公司，也没法儿完全做到这一点，很多现实环境不具备。这个情况我们得接受。

第二个，我们的很多项目，还是运营驱动。每一个创业公司招运营这块的人还是很看重的，中国创业公司的市场要会打仗，运营要能吃苦，但这样的事情在美国，在硅谷是很少见的。

他们的时间花在什么事情上?技术和创新。很多创业公司没有市场团队，都是包出去，销售几乎也没有，它的核心团队基本就是一个技术团队，更看重通过数据更精准地配合，他们认为数据有更多价值，把它放在产品中。

反过来我想给大家打一打气。大家埋怨中国创业环境恶劣，我们除了有可能有些严厉的监管，有一些不太靠谱的事儿，但我们想一想其它的，世界上除了硅谷 之外，还有哪个地方能够有这么多孵化器，有这么多以创业为主题的场所、咖啡厅，包括有那么多公司完全鼓励大家。有开放式的环境，大家可以穿着拖鞋、短裤去 上班，有多少团队越来越倡导这样的文化?美国是，我相信日本不是，我相信印度也不是，巴西和智利、俄罗斯的情况我不知道，但我认为中国现在越来越接近这个 东西。

如果你接触中国1970年代后、1980年前出生的那波人，你会发现他们越来越像美国创业者，强烈的结果导向。过去和中国人相关的，中国人强调做生意的关系，在他们身上变成了结果导向，行事风格变得非常直接，而且团队越来越强调个人英雄主义。

在美国、中国人的年轻创业者团队中，这两个趋势越来越像。他们从气质到风格上越来越像，那么一旦环境稍有改善，活力就会释放，这是非常简单的事情，所以大家不要急着考虑移民的事儿，在这个地方机会很多。

中国公司有资格在北美立足的，你一定会看到他们的做法和大部分在国内公司的游戏方法不太一样的中国公司。

说两点吧，第一，中国由于之前人们起到的一些不是很好的作用，包括作弊、刷榜，抄袭的，不尊重知识产权的，种种先例，导致中国公司在美国市场是有原罪的。别人不可能以特别好的眼光看待你，而且你天生就是有问题的，你坐在我面前，之前人犯的毛病我就默认你身上都会有。

因此，你需要在原创性、知识产权保护的问题上做五倍、十倍甚至十五倍的比美国本土公司好。北美现在做的不错的公司，游戏的我不太了解，通讯类公司基 本都在这几个方面做得更好，要不就是手里有很多知识产权、专利的公司，而且是拿的美国专利，证明了我这家公司是尊重知识产权、致力于专利保护的公司，要不 就是像我刚才讲的例子一样，我们是一个尊重产品本身、尊重技术，以产品导向的企业。

第二，在美国市场，还是要有一个讲故事的能力，尤其是用英文给老美讲一个中国故事。但遗憾的是我们大部分中国公司在这一点上，可能由于语言差异、文化差异、考虑问题逻辑的差异，讲故事讲得不是很好。

但我认为讲故事这一点非常重要，无论你是讲给公司、讲给媒体还是讲给用户，这都很重要。其实在美国言过其实的公司也有，一年冒头几百上千的公司，但 甭管他们是真正牛的公司还是言过其实的公司，他们都会把他们的故事讲得很好看，有一个很不错的现景，有相对长远的愿景，他会讲他是专注产品体验和精神的公 司，会讲很多很好的故事。

我在那边和别的机构合办过“亚洲科技之夜”，也是一个DEMO Night，这不是英语好的问题，哪怕他英语好，故事就是讲得不好。以至于讲完之后，下面坐着的人没几个举手问问题的，比日本人稍微好一点，但如果比一比 一些台湾的公司、新加坡的公司，包括印度，讲故事的能力都比中国公司好。尤其是在很多公司的情况之下，你要证明自己与别人不同，讲故事的能力很重要。

万兴软件副总裁傅宇权：在海外不要想耍小聪明

做全球市场，越大众越好，产品越通用越好，就像iPhone一样，不会为中国设计一个按钮，也不会为美国设计一个按钮。

其实万兴走的一些弯路总结下来，第一个就是走正道，不要想耍小聪明。这是最关键的一句话，不要按照中国人做产品、做运营的小聪明去做海外市场，一定会被惩罚的。这种惩罚可能来自于国外公司，也可能来自于用户，这不是我们倡导的。

万兴从03年开始做网络营销，有一段时间利用谷歌所谓的算法规则去提升谷歌排名，刷榜，这种事情就是中国人的小聪明，做很多类同的页面。结果谷歌去年的……一下子几十万页面没了，谷歌直接把主站杀了，搜不到了。

第二个，国内企业，尤其是软件企业，做欧美市场，走向全球，现在的机会非常好。因为互联网到了这个程度，APP Store也是开放的，现在谷歌和苹果把渠道给你打通，你还走不出去，那一定是你的问题。

另外，在海外的推广上，有四个东西要打通，要互相导来导去，我们叫做“导流量”，即Facebook、Twitter、Youtube和官网。 FaceBook第一件事情是做危机公关的，管理员首先要做的事情，就是看有没有人在FaceBook上批评你;第二件事情是客户服务，有没有人夸你，马 上把人粘上去;第三件事情才是事件策划。

现在国内微博营销和国外社交媒体营销是两件事儿，就像国内的移动互联网和国外的移动互联网也是两个星球一样。如果大家要走向海外的话，你会发现，做海外非常简单，我发现在国内，微博太难混了。